Peña Nieto en Mazatlán el próximo domingo

El PRD no solo está cerca de perder su último y más grande bastión político, sino que se derrumba hasta la tercera fuerza en la elección para gobernar la Ciudad de México.



La gran sorpresa electoral la está dando el candidato priista Mikel Arriola Peñalosa en la Ciudad de México, en donde está mandando al tercer lugar a la perredista Alejandra Barrales.



La gran debacle del PRD es alarmante hasta para sus aliados panistas que tienen el riesgo de que los arrastre al fondo.



El periodista Federico Arreola Castillo adelanta que al candidato del PRI no le alcanzará para ganar en la Ciudad de México, pero le dará una importante ayuda al candidato presidencial de su partido, José Antonio Meade.



No es menor el segundo lugar de Mikel Arriola en la capital del país, porque está dividiendo el voto y está ganando apoyo para Meade en un terreno que regularmente es adverso al PRI. Así que muy buenas noticias para el cuarto de guerra de Meade.



La campaña de Mikel Arriola ha sido muy crítica contra el PRD y Morena, ha hecho mucho trabajo de “a pie” así como en las colonias. Muy pendientes porque a esta historia le queda mucha cuerda.



Festejo. La fiesta de cumpleaños del expresidente Carlos Salinas de Gortari encendió el ambiente político en fechas de campañas federales.



Los dos asistentes más sonados fueron el presidente Enrique Peña Nieto y Diego Fernández de Ceballos, jefe jurídico de Ricardo Anaya.



Entre los invitados más reconocidos fueron los priistas Emilio Gamboa, Manlio Fabio Beltrones, Carlos Romero Deschamps, los gobernadores Alfredo del Mazo y Quirino Ordaz Coppel, así como integrantes del gabinete federal como Alfonso Navarrete Prida, José Narro, Baltazar Hinojosa y Rosario Robles.



Para el expresidente Salinas esta efervescencia política por su cumpleaños le cae muy bien, le sube al escenario de la elección presidencial.



Para los que piensan que ahí se gestó un fraude electoral, en medios nacionales el mismo Diego Fernández de Ceballos ya afirmó que no hubo nada de eso. Recordemos que el jefe Diego es el abogado defensor del candidato del PAN a la presidencia de México.

Hay muchos mensajes en esta reunión de festejo de cumpleaños, el principal es que hubo fuerza política, se reunió el grupo Atlacomulco con priistas históricos. Obviamente no se sentaron todos en una mesa a platicar qué harían para dejar al sucesor de Enrique Peña Nieto, pero sí se mandan una señal de que todos están unidos en un proyecto común. “Veremos, dijo el ciego”.



Evento. El gobierno de Sinaloa se declara listo para el Tianguis Turístico de Mazatlán, ya se tiene confirmada la asistencia del presidente Enrique Peña Nieto para el acto inaugural del próximo domingo.



La ceremonia será en el teatro Ángela Peralta alrededor de las seis de la tarde, para posteriormente tener la cena de gala en Olas Altas. Se espera la asistencia de más de 20 gobernadores y el secretario de Turismo federal.



Destacado. En donde también hay buenas noticias es en la Secretaría de Economía a cargo de Javier Lizárraga Mercado; en el pasado mes de marzo registraron un aumento de 14 mil 256 empleos. Lo que representa que en todo el estado hay un total de 556 mil 885 trabajadores asegurados hasta marzo del presente año. Muy buenas cuentas las que está dando Ignacio Cárdenas Medina en la dirección general del Servicio del Empleo, pendientes del joven que tiene un gran futuro.



Activa. Una muy destacada labor realiza Adriana Rojo Zazueta como presidenta de la Junta de Asistencia Privada en Sinaloa (JAP), que por cierto es la primera mujer en ocupar ese cargo. El día de hoy estará entregando lo recaudado en la pasada carrera deportiva realizada en el pasado mes de marzo. Muy atentos al evento.



Memoria política. “Que hablen de uno es espantoso. Pero hay algo peor: que no hablen”, Oscar Wilde.