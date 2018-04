Peña Nieto ordena revisión de acuerdos con EUA

Hay que perderle el miedo al miedo. Florestán.

Cuando el sábado al mediodía los integrantes de los gabinetes legal y ampliado recibieron un llamado de la secretaría particular del presidente de la República para una reunión en Los Pinos al día siguiente por la noche, a algunos les pasaron muchas cosas por la cabeza menos lo que sería el fondo de la junta: que entregaran al secretario de Relaciones Exteriores una relación de cada uno de los convenios y acuerdos de cooperación que las dependencias a su cargo hubieran firmado con el gobierno de Estados Unidos para que la Cancillería hiciera una evaluación para entregársela al presidente Peña Nieto como seguimiento de su mensaje a Donald Trump, el viernes pasado, en el que lo emplazó así: Señor presidente Trump, si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones.

No existe, hasta donde sé, un catálogo de todos los acuerdos y convenios firmados a lo largo de los años entre los dos gobiernos, pero sí sé que deben ser miles.

Sobre esto, el canciller Luis Videgaray me dijo ayer que el presidente quiere evaluar los mecanismos que tenemos de coordinación y cooperación de todas las dependencias de gobierno, con el de Estados Unidos para que en algunas semanas podamos presentarle qué tan vigentes están, qué resultados prácticos le dan a los mexicanos y a partir de ahí, en el contexto de la relación con Estados Unidos, conscientes del momento que estamos viviendo y de las diferencias muy públicas y notorias que hoy tenemos con el gobierno de Estados Unidos, el Presidente de la República, con base en sus facultades constitucionales, tome las decisiones correspondientes, planteamiento que rebasa el pronunciamiento unánime del Senado, el jueves pasado y que no tiene antecedentes.



Y esto a menos de una semana de la Cumbre de las Américas en Lima, donde de algún modo los dos presidentes se verán las caras.



1. CERO.- El mismo Videgaray me confirmó que no hay previsto ni agendado ningún encuentro formal entre los presidentes. Si acaso algún saludo inevitable de pasillo, pero de reunión formal, nada. Cero;



2. NAPO.- Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que no conoce a Napoleón Gómez Urrutia, al que hará senador. Y pregunto, si no lo conoce, ¿cómo y a cambio de qué surgió la idea? ¿Se le ocurrió a él o se lo recomendaron? Porque no es así como así y con ese costo, hacer senador a un desconocido; y



3. FORO.- El sábado, Eunice Rendón sentó en la Universidad estatal de Arizona, en Phoenix, a representantes de los cuatro candidatos: la senadora Angélica de la Parra, por Ricardo Anaya; Luis Madrazo, por José Antonio Meade; Gerardo Esquivel y Héctor Vasconcelos por Andrés Manuel López Obrador, y Fernando Canales Clariond por Margarita Zavala. El encuentro duró cerca de cuatro horas y en todo momento se mantuvo un debate de ideas respetuoso y documentado, a una gran altura.



