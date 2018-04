Pepe Meade llega a Sinaloa con gira austera y ciudadana

Desde ayer por la noche llegó a Culiacán el candidato del PRI a la presidencia de México, José Antonio Meade. Pasó la noche en un hotel muy sencillo y su arribo fue en un avión comercial que venía de Hermosillo, Sonora.



Por la mañana de hoy estará atendiendo entrevistas y desayunará en un popular restaurante del sector Tres Ríos para posteriormente asistir al encuentro con ciudadanos en el Salón Figlostase.



Se irá por tierra a Mazatlán en donde tendrá una comida con los candidatos del Estado. También tiene agendado en el puerto una visita a la empresa de Leovi Carranza en donde se reunirá con trabajadores.



Una gira muy austera y con agenda ciudadana es la que realizará Pepe Meade en el estado. Cabe destacar que tampoco anda en Suburban blindada como lo hace López Obrador y el resto de los candidatos, para los que conocen a Meade saben que no es una pose de campaña si no un estilo que ha mantenido durante toda su trayectoria en el servicio público.



El candidato priista dormirá en Mazatlán para el siguiente día ir por tierra a su gira en Durango, en donde también tendrá reuniones con ciudadanos.



Con este recorrido de Pepe Meade mandan un mensaje de que son prioridad Sonora, Sinaloa y Durango, estados que podrían definir una cerrada elección. Les podemos adelantar que aquí en Sinaloa el abanderado priista anunciará un programa de apoyo a emprendedores y empresarios que llevará por nombre Avanza Conmigo, el cual será un traje a la medida para todos aquellos que ocupan apoyo para seguir siendo productivos. Muy acertado este programa. Muy pendientes de lo que surja en la gira.



Respaldo. Una gran señal manda la comida que le organizó la familia Leyson al candidato del PRI al Senado, Mario Zamora Gastélum. Los anfitriones fueron José Luis y Kori Leyson, dicha reunión fue para darle su apoyo y respaldo al proyecto de Zamora. Recordemos que esta familia es de gran peso político sobre todo en el norte del estado. El candidato priista ha empezado a sumar grupos de otros partidos, además nos comentan que tuvo gran aceptación junto a Rosa Elena Millán en su arranque de campaña en Dautillos y otros campos pesqueros. Muy atentos que empezó fuerte la fórmula del PRI.



Labor. A quien se le vio muy activa durante las vacaciones fue a Elsy López Montoya, la diputada con licencia llevó brigadas de jóvenes para limpiar la playa de Mazatlán. Buena manera de estar activa y contribuir con su municipio.



Saldo. El reporte del Ayuntamiento de Culiacán es que tuvieron más de 200 mil vacacionistas en los 60 lugares turísticos del municipio. El saldo en estos lugares fue positivo, con lo cual se apunta una medalla el alcalde Antonio Castañeda.



Destacado. Russel Amir Dzib Echevarría es de los sinaloenses que destacan en el gobierno federal, actualmente es secretario particular del Titular de la Unidad de Gobierno en Segob, aprovechamos para felicitarlo por motivo de su cumpleaños el día de hoy.



Otro que también festejó su día en medio de la veda electoral fue el diputado local Jesús Ibarra, pronto lo veremos en campaña buscando la reelección.



Por cierto el suplente de Ibarra, el ahora diputado Ismael Arias hizo historia al convertirse en el primer legislador con capacidades diferentes. Enhorabuena y que continúe abriendo camino este destacado político.



Memoria política. “La gente con éxito siempre está buscando oportunidades de ayudar a otros. Brian Tracy.