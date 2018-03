La crisis agrícola que amenaza Sinaloa

Sinaloa vivió un miércoles para el olvido: los productores de frijol que se manifestaban en la caseta El Pisal fueron reprimidos a golpes y garrotazos por la Policía Antimotines.



¡Totalmente reprobable que, en lugar del diálogo, las autoridades del estado recurran a la fuerza pública y a las agresiones!



El gobierno de Sinaloa carece de liderazgo agrícola, no hay sentido social, las autoridades han dejado de ser aliados de los productores y han recurrido a la represión antes que agotar el diálogo.



¿Dónde están los diputados federales y senadores? Acaso no son los aliados de los productores. ¿Por qué no atienden los problemas del campo? Algo grave pasa en Sinaloa.



La agricultura es la asignatura pendiente, la han dejado de lado. Hoy por hoy, se ha convertido en el principal problema para el Gobierno del Estado.



Mientras había bloqueos y protestas de productores en el centro del estado, el secretario de Agricultura, Juan Habermann Gastélum, estaba en un evento ganadero en el sur. Queda muy claro cuáles son las prioridades.



Muy grave y preocupante que las autoridades no tengan sentido social, que no atiendan las demandas de los productores y manden a la fuerza pública a resolver los problemas que tiene que enfrentar el gobierno, que preocupante porque pinta, huele y se asoman toques de estallido social.

Desde el punto de vista electoral, esto debe prender los focos rojos en el PRI. Sin duda, tendrá impacto negativo y un severo costo político. Aunque en estos momentos esto queda en segundo término.



Gira. Hoy estará de visita en Culiacán Manlio Fabio Beltrones debutando como coordinador regional de la campaña de Pepe Meade. Tiene agendada una comida privada para revisar temas con los candidatos. Además, checarán temas del partido, calendarios, encuestas y estrategias de cara al arranque de las campañas.



Refuerzo. Nos comentan que operadores políticos del PRI y del sector agrícola como José Luis Zavala estarían entrando en acción para apoyar al partido durante las campañas políticas. Zavala ha estado encargado en Mocorito y Salvador Alvarado de coordinar y como delegado del tricolor. Muy atentos.



Destacado. El pasado martes el diputado del Distrito 14, Jesús Ibarra, inauguró el Parque Diferente, en la colonia Libertad. Ha sido muy destacado e innovador el trabajo que viene haciendo el legislador de Nueva Alianza. En la labor legislativa también ha sido de los más destacados. Próximamente estará solicitando licencia para buscar la reelección en su distrito. Los pronósticos son muy positivos.



Memoria Política. “Lo verdadero es siempre sencillo, pero solemos llegar a ello por el camino más complicado”, Geroge Sand