Prioridad quirinista, la salud del sinaloense

Lo primero es la salud, reza la máxima de máximas; pero, en el caso de la administración pública, el tema de los recursos se antepone. ¿Cómo resolver un tema tan complicado, si no se asegura primero la base financiera que permita hacerlo con éxito? Sobre todo cuando el proyecto del gobernador Quirino Ordaz tiene como meta no solo resolver, sino optimizar los servicios de salud pública en Sinaloa.



Es lo mismo que el mandatario explicó el martes de la semana pasada al anunciar la entrega de dos uniformes y útiles gratuitos para todos los alumnos de escuelas públicas de nivel básico a partir del ciclo escolar de este año: primero hay que tener las finanzas en orden para luego ampliar los programas sociales.



Lo contrario habría sido una irresponsabilidad, y, si una característica ha mostrado Quirino desde su campaña, es la de no prometer lo que no puede cumplir.



De la prioridad que otorga el gobierno de Ordaz Coppel a la salud de los sinaloenses da cuenta el anuncio de ayer: la concreción de un sueño largamente acariciado por los habitantes de la capital del estado como es la construcción de un nuevo hospital general de Culiacán.



El nosocomio vendrá a sustituir al actual hospital, que, francamente, es ya obsoleto. Tendremos un HGC a la altura de las necesidades de los culiacanenses y de quienes lo necesiten, equipado con lo último en tecnología, dotado de un sistema de administración moderno que asegure medicamento suficiente y permanente.



El hospital se realizará totalmente con recursos públicos, vía una inversión de mil 200 millones de pesos.



Al arranque de este hospital se suma el avance de otro no menos importante: el nuevo hospital general de Mazatlán, que pronto habrá de concluirse, con una inversión de mil millones (recurso público también) y que fue una promesa de Quirino Ordaz el día que rindió protesta como gobernador del estado.



La modernización y el equipamiento de los centros de salud a todo lo largo y ancho de la entidad es otro proyecto que no ha dejado de avanzar, pero al que también, por lo que ayer se anunció, se le habrá de dar celeridad.



Una nueva política en materia de salud orquestada desde un sentido humano, pero también desde la parte técnica y programática que garantice servicios de calidad, se percibe ya en Sinaloa, una vez resuelto el problema financiero, que por tantos años ha agobiado al sector de la salud.



El buen manejo de los recursos públicos es el tema por excelencia de Quirino Ordaz, al que mayor número de años ha dedicado en su trayectoria en el servicio público, siempre con buenos resultados y sin sospecha de malos manejos en todo su historial personal.



Durante el anuncio del nuevo HGC, el gobernador agradeció el apoyo del Gobierno de la República, en especial del secretario de Salud, José Narro, puesto que los recursos para el equipamiento son federales (igual que en el de Mazatlán); mientras que el Gobierno del Estado es quien aporta los terrenos.



En el caso del HGC, estará construido sobre un área de 25 mil metros cuadrados (el doble que el actual), en un terreno de 5 hectáreas (por aquello de las futuras ampliaciones) que se ubica rumbo a Imala, sobre el bulevar de seis carriles que conduce a la Ciudad Educadora del Saber. Enhorabuena.



CRESPÓN. Concluimos esta columna con profunda tristeza por la pérdida de una vida joven y por el dolor que embarga a sus deudos, nuestra muy querida familia Silva Peñúñuri. Su patriarca, don Silvino Silva Lozano, y su hijo mayor, Juan Pablo, junto con el resto de sus familiares, enfrentan el deceso de Gerardo Silva Gastélum, a los 16 años de edad, a causa de un accidente automovilístico ocurrido ayer por la tarde en Navolato. La fe inquebrantable de los Silva en Dios nuestro señor será su fuerza para superar tan dura prueba. Así sea.