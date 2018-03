El reclamo fue por la declaración del muro

Hacen gala de una erudición que no tienen. Florestán.

Le había contado en este espacio que la estrategia de Los Pinos, ante la anunciada reunión de los presidentes Peña Nieto y Trump, era evitarla, sabedor el primero del riesgo que corría al chocar las dos posiciones contrarias sobre la construcción y financiamiento del muro, que el primero rechaza y el segundo sostiene.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. AP

Le dije aquí que la propuesta y condición de Peña Nieto para el encuentro era que Trump aceptara en público que México no pagaría el muro, en lo que se ha sostenido desde aquella visita a Los Pinos del republicano como candidato, el 31 de agosto de 2016.

Así, pues, Peña Nieto marcó a Trump el martes 20 de febrero, que según el comunicado oficial de sus respectivas oficinas fue para intercambiar condolencias por las víctimas de la matanza en la escuela secundaria en Parkland, Florida, el día anterior, que dejó un saldo de 19 jóvenes muertos, y el accidente de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en el que viajaba el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en Jamiltepec, Pinotepa Nacional Oaxaca, en el que murieron 13 lugareños.

Y ni una palabra del desencuentro.

Entonces le comenté aquí que eran muchos minutos, 50, para los pésames, que algo más habría que no dijeron.

Luego conocimos una versión del Washington Post que afirmaba que Trump había perdido los estribos porque Peña Nieto mantuvo su postura de no pagar el muro, que lo exasperó y frustró.

El sábado 10 de marzo, en un mitin en Moon Township, Pittsburgh, dijo que le había llamado Peña Nieto para decirle que nos gustaría que usted, Trump, declarara que México no va a pagar el muro, y que le digo ¡Está usted loco! No voy a hacer esa declaración, y él respondió: pues la tiene que hacer y que le preguntó, ¿sin eso no hay acuerdo del TLC? Así es, me respondió y que le digo, bye, bye. No vamos a llegar a un acuerdo.

Tras colgar los dos, Luis Videgaray llamó al asesor senior y yerno de Trump, Yared Kushner, que viajó a la medianoche para llegar a México la madrugada del miércoles 7 y reunirse por tres horas con Peña Nieto en Los Pinos y concluir que la relación seguiría a partir del reconocimiento del desacuerdo de los presientes sobre el muro, reunión en la que, reitero, el mensaje fue el mensajero.

Y en eso van.

RETALES

1. CANDIDATOS.- En 24 horas publicará el PRI su lista de candidatos al Senado de la República, en la que en primer lugar, por ser mujer, va Claudia Ruiz Massieu, y en segundo Miguel Ángel Osorio Chong, apuntado para ser el líder de esa bancada a partir de septiembre;

2. QUE NO.- Claudia Sheinbaum declaró que asistiría a los debates en los medios, pero a mí me dijo que no, porque su agenda no se lo permitía, lo mismo que declaró Yeidkol Polevnsky sobre Andrés Manuel López Obrador. Es problema, dijeron, de agenda; y

3. CÉSAR.- La PGR mantiene ocho solicitudes de extradición contra el exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, y viva la ficha roja que solicitó a Interpol para detenerlo donde lo encuentren.

Nos vemos mañana, pero en privado.