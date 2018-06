Felicidades a los padres en su día

Nada más sincero, salido de lo más profundo del alma, que nuestros deseos por la salud y felicidad de los padres en su día… Para ellos, los que tienen la dicha de ser padres, venturoso día y para aquellos que se nos adelantaron en el camino, nuestra bendición y oraciones por su eterno descanso… Un abrazo afectuosísimo y solidario para aquellos padres que cargan con alegría su diaria cruz… Para aquellos padres que afrontan la dificultad en lugar de huir de ella… Para aquellos padres que piensan en sus hijos antes de buscar su comodidad y conveniencia personales… Para los padres que con levado espíritu aman, protegen y están siempre al lado de sus hijos… Para los que nunca están abatidos ni aburridos de la vida, pese a los problemas grandes y chicos que esta nos presenta a diario… Para los padres que no se dejan dominar por las preocupaciones y siempre tienen una sonrisa dibujada en el rostro para sus hijos…

Porque ellos esperan que su papá sea un jefe de familia amable, considerado y sobrio… Que les dé un buen ejemplo… Que sus acciones estén por encima de todo reproche… Que sea un buen proveedor de cosas materiales para su familia… Que sea cordial en su hogar y no solo cuando está con sus amigos… Que sea cortés y caballeroso con la madre de sus hijos… No esperan demasiado, pero lo que le piden hace de él, un hombre verdadero para ser acatado, respetado y emulado por la familia…

Regalo…

El regalo de hoy para quienes tienen la dicha y ventura de ser padres, es esta oración: Ayúdame Señor a comprender a mis hijos, a escuchar pacientemente lo que quieren decirme y a responder sus preguntas con amabilidad... Permíteme ser cortés con ellos para que ellos sean conmigo de igual manera… Dame el valor de confesar mis errores y de pedirles perdón cuando comprenda que he cometido una falta… Impídeme que lastime los sentimientos de mis hijos… Prohíbeme que me ría de sus errores y que recurra a la afrenta y a la mofa como castigo… No me permitas que induzca a mis hijos a mentir o a robar… Guíame hora tras hora para que confirme, con lo que digo y hago, que la honestidad es fuente de felicidad… Modera, te ruego, la maldad en mí… Evítame que los incomode y cuando esté malhumorado, ayúdame Dios mío a callarme… Ayúdame a tratar a mis hijos como niños de su edad y no me permitas exigirles el juicio y convicciones de los adultos… Oponte a que los castigue para satisfacer mi egoísmo… Socórreme para concederles todo los deseos que sean razonables y por último, hazme justo y ecuánime, digno de ser amado por mis hijos…

Reflexión: Padre no hay más que uno. Y como el mío ninguno…. Gracias por haberme educado así. Estoy orgullosa de ser como soy y eso te lo debo a ti. Te amo padre… Que en paz descanses…

