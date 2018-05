Futura mamá presidirá baby

Impacientemente han esperado la visita de la cigüeña que en breve visitará su hogar, el ingeniero Carlos Leal Valdez y Cindy Valdez de Leal quienes en junio próximo se convertirán en papás de un varoncito con el que habrán de iniciar su dinastía…

La felicidad de la joven pareja se ha extendido como la humedad entre sus familiares y amistades… Es por ello que el martes se celebrara un baby shower en honor a Cindy quien presidirá la fiesta en casa de su mamá, Lourdes Flores de Valdez, que con gran actitud se ha dedicado a prepararla…

Azul pintadito de azul estará el festejo para el cual se han hecho llegar las bonitas y originales invitaciones cuyo detalle principal es un tendedero con prendas sujetadas con ganchos miniatura… La verdad sea dicha, cada vez nos sorprende más la creatividad de las señoras que hacen auténtico alarde de originalidad en sus eventos…

Se sugiere llevar como regalo cuota en efectivo para que así Cindy pueda adquirir algún artículo o mueble para Carlos Eduardo…

El tiempo ha transcurrido a la velocidad de la luz… Y prueba de lo que afirmamos son los 25 años que mañana cumplirá Valentina Morales Rosas cuyo nacimiento ocurrido hace un cuarto de siglo representó la máxima alegría para sus padres… Seguramente desde el cielo, Paty, su querida mamá, le enviará todo su amor y bendiciones, y aquí su familia le hará llegar parabienes hasta Guadalajara…

Aniversario…

Don José Luis Beltrán Valdez acaparó felicitaciones el día de ayer… El señor Beltrán, rotariamente Chacho, nació un 10 de mayo de hace algunos ayeres y por ello en su día siempre hay celebración a lo grande… Su esposa, Mercedes Fonseca de Beltrán, es la que mueve los hilos para que el doble festejo familiar sea siempre digno de recordar… Nueve años recién cumplidos los de Dalia Hernández Mezta, quien nos sorprendió por estar tan desarrollada y tan pero tan bonita…

Dalia es hija de Francisco y Carmen Aída Mezta de Hernández y consecuentemente nieta de Alberto y Carmen Aída Gallegos de Mezta y Oscar y Tilita Ibarra de Hernández… Dejamos de verlas unos días y cuando volvemos a encontrarlas ya son otras personitas…

Tal es el caso de Victoria Yucsin Echalaz quien esta convertida en una belleza de 13 años recién cumplidos… Ella es la princesita de ojos azules que inició la dinastía de Adrián Alberto y Perla Valenzuela de Echalaz, los que la felicitaron junto a sus hermanos Adriana María y Esteban …

Para Victoria Yucsin todos los días son de fiesta en casa de sus abuelos Esteban y Vicky Vega de Valenzuela…

Reflexión: No estoy tan bien como yo quisiera, pero tampoco estoy tan mal como otros quisieran… Sigo aquí, de pie, peleando y puede que me caiga, pero seguro que en el suelo no me quedo…

