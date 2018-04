Claudia Cárdenas, bella novia de abril

La singular belleza y el cúmulo de dones físicos y espirituales con los que Dios prodigó la vida de Claudia María Cárdenas Guzmán fueron factores para que despertara y creciera como la espuma el amor que Duanne Thomas Gallegos le profesa y que evidentemente generó el inaplazable momento del matrimonio, anunciado para el día 28 de este mes…

Claudia María y Duanne forman una pareja con importante plataforma académica, lo que los ha hecho triunfadores en el área profesional… Ahora su meta es convertirse en los seres más felices del planeta y para ello esperan anhelantes la fecha para la cual se ha anunciado su boda…

Son muchos los años que Claudia María ha radicado en distintas ciudades del orbe… Sus estudios los realizó en el extranjero y actualmente reside en la Ciudad de México, en donde dirige con éxito importantes empresas…

Apegada a sus raíces, Claudia no pierde oportunidad de visitar Los Mochis para encontrarse con su familia además de reafirmar los lazos de amistad que cultiva con nutrido grupo del sector juvenil en el que goza de sinceros afectos…

Claudia, la mamá de la novia, pertenece al Reinum Christi, grupo en el que las damas pertenecientes acostumbran festejar a sus hijas que abandonan la soltería y obsequiarles una imagen de la Sagrada Familia… La anfitriona del festejo espiritual fue Marcela Sánchez de Bátiz, en su residencia de Portal de Hierro…

Oraciones y bendiciones...

La tarde de fiesta para la bella novia de abril, transcurrió en un ambiente sublime y encantador… Señoras del Reinum Christi que participaron: Cecilia de Félix, Lety de Ibarra, Jacqueline Dabdoub de Calderón, Gaby Estrada de Moreno, Susana de Arámbula, Paty de García, Lourdes de King, Magali de Madrid, Susana de Espinosa de los Monteros, Ana Delia de Robledo, Cecy de Hernández, Teresita de Cossío, Ruth de Navarro, Lety de Borboa, Claudia de Ruiz, Betty May de Fierro y Claudia Esther Guzmán Ochoa que junto con su hija Claudia María agradeció las hermosas oraciones y bendiciones para la futura familia Thomas Cárdenas…

Prosiguió el festejo, sirviéndose deliciosa merienda: ensalada griega, panecitos, aromático café y delicioso té que se acompañó con repostería fina, todo preparado por la excelente chef Marcelita Sánchez…

Claudia María estuvo feliz, mostrándose muy agradecida por las atenciones y gentilezas que recibió durante esta inolvidable tarde, en la que se despidió para siempre de la soltería…

La hermosa novia agradeció tan sincera demostración de cariño, obsequiando a las señoras lindas pulseritas con imágenes sagradas…

