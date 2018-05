Brindis por la Mejor Madre del Mundo

Este es un brindis por las madres que creen que el año pasado no ganaron el premio a La Mejor Madre del Mundo… Es un brindis por todas las madres que llevaron al colegio a sus hijos, por las que cocinaron sus comidas preferidas y cosieron disfraces a última hora…

Un brindis por todas aquellas que no hicieron nada de eso… Por las madres de la guerra que temblaron de noche pensando que tal vez no volvieran a ver a sus hijos… Por las madres que dieron a sus hijos a los que jamás verán… Por las que los adoptaron y les dieron no solo un hogar, sino todo su amor y comprensión…

Brindis por las madres de las víctimas de la violencia… Las madres de los sobrevivientes y las madres de los asesinos…

Este es un brindis por todas las madres que permanecieron en pie toda la noche, acariciando a su hijo con fiebre, sosteniendo su mano mientras le decían: “Todo va a estar bien. Mamá está aquí”…

Por todas esas madres que se congelaron en heladas bancas un viernes por la noche, en algún torneo deportivo, para cuando sus hijos les preguntaran ¿me viste mamá?, ellas pudieran responder ¡no me lo hubiera perdido por nada del mundo!. Y decían la verdad…

Por todas las madres que explicaron con amor y cuidado a sus hijos cómo se hacen los bebés. Y por todas las madres que quisieron hacerlo pero no pudieron…

Un brindis por las madres que pusieron ositos en la tumba de sus hijos… Por las madres solteras y las casadas…

Un brindis más…

Por las madres que trabajan afuera y por las que se quedan en casa… Por todas las madres cuyos hijos se han descarriado… Por las madres recientes y por las veteranas… Por todas esas madres para que resistan con coraje y sepan que el mundo sería un lugar terrible sin ellas…

Solo nos faltan dos brindis más… Uno por las madres ausentes. Las que con su partida nos laceraron el alma… Las madres que se fueron a la mansión celestial y continúan siendo testimonio fiel del amor más grande que existe en el mundo… Las que en medio de un silencio sepulcral, sonríen con la presencia de los hijos que hoy les llevarán flores humedecidas con lágrimas de tristeza por el infortunio de no poder trasmitirles la calidez de un abrazo…

Por último, este brindis es para mí y para todas las madres de los hijos con capacidades diferentes, las que de día y de noche nos arrancamos el alma para brindarles amor, protección y compañía… Las que los sostenemos, animamos, llenamos de ternura y les brindamos alegría y animosidad para hacerlos sentir seres únicos, felices y amados… Para esas madres que nunca escucharemos su voz, pero a cambio nos estremecemos de ternura al recibir un cargamento de amor a través de las sonrisas y miradas tiernas de esos Cristos rotos que son nuestros hijos con capacidades diferentes.

Por hoy es todo. No olvide que mañana volveremos a vernos aquí en otro RESUMEN.