Cumple años hoy, Zoyla de Belmontes

Con el inicio del mes de septiembre llega una serie de celebraciones patrias… Hoy, día 2 del patriótico mes, casi, casi es declarado día nacional por celebrarse precisamente este día, el aniversario de vida de la siempre guapa y gentil señora Zoyla Lara de Belmontes…

Como todos los cumpleaños que ha compartido al lado de su esposo, el doctor Raúl Fernando Belmontes Olivas, este será un día especial pues se sentirá casi en el paraíso con su presencia y la de sus hijos y nietos los que han convertido en frondoso y fructífero su árbol genealógico… Pero será su mamá, Angelita Valdez de Arreola, la que será de las primeras personas en felicitarla y entregarle su amor entero envuelto para regalo…

La cumpleañera de este día pertenece a diversos grupos sociales así que desde días antes de arribar el mes de septiembre, ella empezó a recibir mil demostraciones de cariño a través de desayunos, cafecitos y amistosos convivios en los que se ha convertido en centro de atenciones y receptora de felicitaciones y obsequios… Felicidades Zoyla y que Dios siga conservándote bella por dentro y por fuera…

Hoy también acaparará felicitaciones de sus amigos y compañeros del gremio agrícola, don Esteban Valenzuela García, por dos ocasiones presidente municipal de Ahome… El respetable exalcalde cumple años este día y seguramente si las cosas van tan bien como hasta hoy habrá festejo…

Cumple en Culiacán…

Ayer se cumplieron 4 años del venturoso arribo al mundo de la preciosa Isabella López Zazueta una niña encantadora, llena de gracia y virtudes que vino a alegrar los días de sus jóvenes papás, Iván López Fierro y Brenda Zazueta de López, mismos que festejaron por todo lo alto el venturoso suceso que vino a cambiar sus vidas… Isabella reside en Culiacán y allá mismo también viven sus abuelos, el licenciado Canuto López y Rosalín Fierro de López, quienes la colmaron de amor y de regalos… Desde aquí la felicitó su querida bisabuela, Chava Flores de Fierro…

Seguramente todos los amiguitos de Marco Santiago Sánchez Lugo fueron convocados a su fiesta que por su cumpleaños ofrecerán sus papás, Marco Antonio Sánchez Flores y Carolina Lugo de Sánchez, y sus abuelos: Marco Antonio Sánchez, Elizabeth Flores de Sánchez y Marisela Lugo…

Como es día de encuentro familiar, vamos a darles para que usted y los suyos la analicen, esta guía para lograr una autoestima saludable: Cambia lo que puedas y acepta a los demás… ¡No te dejes!... No vivas en función de lo que otros opinan… No te compares con el resto de la gente…Date ánimos… Siéntete bien consigo mismo…No tomes el fracaso tan a pecho… No te dejes influenciar… Disfruta de tu soledad… Conoce tus capacidades y toma tus propias decisiones…

Por hoy es todo. No olvides que mañana volveremos a vernos aquí en otro RESUMEN.