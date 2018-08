A Ontario, Canadá Daniela Ortiz Díaz 

El martes iniciaron viaje por carretera rumbo a Tucson los esposos Octavio Ortiz y Ana María Díaz de Ortiz acompañados de su hija Daniela… Con ellos viajaron don Francisco Díaz y Lolita, su esposa, así como Adrián Alonso Ortiz Camarena…

El motivo de este viaje fue despedir a la linda Daniela Ortiz Díaz, quien ayer viajó a Ontario, Canadá, en donde habrá de estudiar inglés y francés, durante el ciclo escolar que está por iniciar…

Después de que el pájaro de acero emprendió el vuelo desde aeropuerto de Tucson, todos se fueron a recorrer las tiendas a manera de consolación…

El domingo pasado en su residencia de esta ciudad, Daniela presidió divertida fiesta-alberqueada organizada por sus papás a la cual fue invitado un grupo de sus jóvenes amigos… Como solo la juventud sabe hacerlo, los amigos de Daniela se divirtieron y por la noche disfrutaron de sabrosa taquiza…

En recuerdo de esta celebración, la homenajeada recibió un tarjetón con las firmas de sus amigos y un pensamiento muy inspirado que cada uno escribió y que seguramente hoy Daniela está leyendo con un dejo de tristeza por la lejanía en que se encuentra… Diez meses pasan rápido y seguramente aún prevalecerá la euforia de su despedida cuando la tengamos de regreso en estas sus benditas tierras… Un saludo hasta Ontario, mí querida Daniela. Deseamos que tu estancia en Canadá sea divi-divi, además provechosa…

Veinticinco años…

Recientemente cumplieron 25 años los gemelos Irma Rosa y Armando Nafarrate Barreras, hijos de Armando Nafarrate Preciado e Irma Rosa Barreras … Irma Rosa está casada con Eimer Alejandro Solís, quien se unió al ánimo familiar para festejar a su esposa y su hermano gemelo Armando… Los cumpleañeros son nietos de Armando Nafarrrate y Lupita Preciado de Nafarrate y bisnietos de Teresita Páez de Preciado…

Hoy escuchará Las Mañanitas, las mismas que cantaba el rey David, la estimada señora Adriana Gómez de Valdez, quien está de manteles largos celebrando su cumpleaños… La festejada es esposa del licenciado Alberto Valdez Garza a cuya cuenta correrán los gastos de la fiesta que Adriana presidirá por la tarde noche en su residencia de Las Fuentes…

“Los Viejos”, como con enorme cariño llaman a sus padres, se desvivieron por atenderlos, brindándoles amor y mil pequeños detalles que hicieron estallar de felicidad los corazones del ingeniero Efraín y Maricarmen de Sánchez, a quienes hoy les invade la nostalgia allá en Izúcar de Matamoros, Puebla, a donde muy a su pesar tuvieron que retornar para reintegrarse a sus cátedras que imparten a nivel medio y superior en aquel lugar…

Reflexión: He aprendido que no importa qué tanto esté roto tu corazón… El mundo no se detiene por tu pena…

Por hoy es todo. No olvide que mañana volveremos a vernos aquí en otro RESUMEN.