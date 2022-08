De 15 periodistas asesinados

Agosto, mes número ocho del año. El lunes pasado EL DEBATE publicó la información: “…el periodista Fredid Román Román fue asesinado a balazos por sujetos armados que se dieron a la fuga tras concretar la agresión en la ciudad de Chilpancingo, en el estado de Guerrero” (EL DEBATE, 22/Ago/2022). Informan los medios de comunicación que en los primeros ocho meses de 2022 ya suman 15 los periodistas asesinados en el país (El Universal, 22/Ago/2022). Entre esos homicidios está el de Luis Enrique Ramírez, de EL DEBATE, el 5 de mayo. Ya van más de tres meses que fue encontrado sin vida Luis Enrique y todavía las autoridades federales y de Sinaloa no han hecho justicia a la familia de Luis Enrique y a la sociedad sinaloense.

De que nunca digamos “no había nadie más”

El primer mes de 2022, asesinaron a tres periodistas en Tijuana. El 26 de enero se publicó aquí lo siguiente, y se refirió una nota de 2017: “Las manifestaciones públicas contra los asesinatos de los tres periodistas en este 2022 se han extendido por todo el país. Asimismo, el análisis de estas tragedias ha sido sujeto de los medios y sus colaboradores. No se puede dejar de insistir en el tema. Porque mañana, amable lector, puedes ser tú o quién esto escribe el que sea agredido o asesinado. Van unos versos que hay que seguir publicando, porque la libertad y los derechos humanos son para todos los habitantes de este país:

“En los setenta se popularizaron unos versos, que se atribuyeron a Bertolt Brecht, pues él era la imagen del artista comprometido, el intelectual revolucionario que con su arte lograría crear la conciencia de clase del proletariado y despertarlo para hacer la revolución. En realidad, no eran de su autoría, sino de Martín Niemöller, un alemán luchador antinazi y pastor luterano. El texto dice: “Primero apresaron a los comunistas, y no dije nada porque yo no era un comunista. Luego se llevaron a los judíos, y no dije nada porque yo no era un judío. Luego vinieron por los sindicalistas, y no dije nada porque yo no era ni obrero ni sindicalista. Luego se llevaron a los católicos, y no dije nada porque yo era protestante. Hoy vinieron por mí, pero ya es demasiado tarde, no había nadie más que pudiera protestar” (EL DEBATE, Lecturas, 26/Feb/2017).

Tres meses y diez días después de esa publicación, vinieron a matar a Luis Enrique Ramírez, el 5 de mayo pasado, en Culiacán, Sinaloa. Aunque hubo protestas, sigue sin hacerse justicia a ese homicidio, fue el noveno periodista asesinado en 2022. Del 6 de mayo al 16 de agosto asesinaron otros cinco comunicadores en otros estados de la República. Y el lunes pasado asesinaron al periodista número quince en Guerrero. Mañana será en otros estados y ciudades. Están mal los Gobiernos, federal, estatales y municipales, en materia de seguridad pública y defensa de los derechos humanos. Las fiscalías generales de la república y los estados también están fallando en la procuración de justicia. Los jueces no están haciendo un trabajo diligente e impartiendo justicia. Son demasiadas fallas de organismos que integran el Estado mexicano. ¿Cuándo habrá justicia para esas víctimas de la violencia y la inseguridad pública en México? ¿O va a llegar el día en que no habrá nadie para protestar?

Párrafos: De 11 mujeres asesinadas al día

El lunes pasado se realizó el “Foro de Análisis sobre Mejores Prácticas Judiciales para Juzgar la Violencia de Género en el Ámbito Familiar”, organizado por el Congreso del Estado de Sinaloa y Gobierno estatal a través de la Secretaría de las Mujeres. Ahí, la funcionaria del Gobierno federal, Anabel López Sánchez, del Instituto Nacional de las Mujeres, declaró: “Es obligado…detener el acto abusivo de poder que deja hogares en la orfandad al morir 11 mexicanas diariamente asesinadas” (Boletín del Congreso del Estado, 22/Ago/2022). ¿Va a llegar el día en que tampoco habrá madres en México? No hemos sabido protestar suficiente mexicanas y mexicanos que vemos esta violencia. No seguimos exigiendo y trabajando cotidianamente para que cambie la cultura social que produce esos asesinatos: “Todos sabemos que la sociedad patriarcal educa a la mujer y al hombre provocando una desigualdad social” (Ibidem.). No debe de dejar de exigirse justicia para las mujeres violentadas. No debe haber un día que no se exija paren los feminicidios y se castigue a los asesinos. Los esfuerzos del Legislativo local y del Gobierno del Estado deben consolidarse. Es tarea de todas y todos en Sinaloa cambiar esa cultura machista y misógina. No debe haber una mujer violentada más en México y Sinaloa, ni una más, en ningún lugar, público o privado.