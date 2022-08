De leer y un ‘lápiz tan olvidadizo’

Aprender a leer es una aventura. Llevar de la mano a un hijo a empezar a leer es un privilegio. Es una experiencia maravillosa ver esa aventura del otro, que es parte de uno: empieza y va a ir forjando su libertad. Para acompañar el inicio de ese camino, el Fondo de Cultura Económica (FCE) publicó una colección de libros: A la orilla del viento. Ahora se está leyendo con el más pequeño, Riguito, uno de Antonio Granados, Este era un lápiz (FCE, 2002). Una parte magistral de este libro es su prólogo, su primera página, después de la dedicatoria:



“¡Pst, pst! ¡Oye, lector!

Te recomiendo que tengas paciencia

con este lápiz tan olvidadizo

y eches mano de tu inteligencia

para así completar lo que él no hizo”.



Entonces, se puede explicarle al más pequeño dos cosas: La primera, que el autor, Antonio Granados, está hablándole. A él, le está diciendo qué pasa con el libro. No importa que el autor no esté en Mazatlán. No importa que viva en la Ciudad de México o en otro lugar del planeta. Él le está hablando ahí, ahorita, en su libro a él, a Riguito. Y, la segunda, que él va a ayudar al autor a terminar su libro. Le explica cómo debe hacer para leer el libro que publicó, y, que con la ayuda de Riguito podrá completar, porque el lápiz de Antonio es “tan olvidadizo”.

Entonces, empieza una aventura que mantiene al infante, de seis años y medio, con su lápiz en la mano y haciendo uso de sílabas que aprendió en preescolar, y listo para entrar a primaria. Ver su cara emocionado con cada palabra que el lápiz olvidó. Incluso, regresa a la dedicatoria para completar las palabras. Y también, verle mostrar cierta conmiseración con el “lápiz tan olvidadizo”, pues cómo pudo ser posible que haya olvidado la sílaba “to”, en la palabra lagarto. Va bordando palabras e imágenes, que luego encuentra en las ilustraciones del libro. Poco a poco, para que no se canse. Dos o tres páginas a la vez. En medio de su campamento de surf, la comida y la ida a la bicicleta. Así va acercándose la entrada a la primaria. Que, como sano y buen niño, ya quiere regresar a clases porque los juegos de los de primaria están más grandes que los de preescolar. Mientras llega ese día, sigue leyendo sus libros de la colección A la orilla del viento.

De literatura



Otro libro que se leyó de la misma colección es Cuentas de elefante, de Helme Heine (FCE, 2003). Ahí aprendió que si se enojaba podía decir “bola de elefante” en lugar de “caca”. Y, además, se le enseñó que cuándo el otro le preguntará qué era eso, le dijera, “pues lee el libro…”, sin usar otras palabras. Ya lo ha puesto en práctica, y ríe, cuándo dice “pues lee el libro, Cuentas de elefante”. Esos pequeños pasos en su aprender a leer van haciéndolo reír, emocionarse, sentirse superior a un “lápiz tan olvidadizo”. Incluso, jugar a cambiar las palabras coloquiales por otras de las que le enseñan los autores, que se las están enseñando a él, y que le están hablando a él.

Por supuesto, en esta era de acceso a aparatos tecnológicos, hay que reconocerlo, tiene que aceptar Riguito, si quiere ver la Tablet en la comida, debe terminar las dos o tres páginas del libro que está leyendo. Y la negociación regresa para la cena. Y así llega al final de Cuentas de elefante”. También le gustó mucho leer, De pajaritos y pajaritas, de Gustavo Roldan (Editorial Cassals-Bambu, 2017). Sorprende cuando se le ve hacer maniobras en la bicicleta y saluda niñas que van pasando. Y orgullo se siente, ahora en temporada de lluvias, que recuerde a la pajarita toda mojada. También, después de la bicicleta va avanzando en el libro de Gustavo Roldan, Pájaro negro, pájaro rojo” (Comunicarte, 2008).



Párrafos: De su propia lectura.

Ya vendrá su propio andar, seguir su camino en libertad más allá de la vista de sus padres. Entonces, quizá vaya a usar palabras coloquiales. Y, también, lea los libros que hoy solo tiene que repetir, autor, título y capítulo correspondiente cuando pronuncia en casa una de esas palabras: Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote de la Mancha, Capítulo 52, “…del cabrero”: hijo de pu** (Lecturas, EL DEBATE, 21/Ago/2016). O bien, Octavio Paz, Laberinto de la soledad, Capítulo IV, “Los hijos de la Malinche”: hijo de la ching*** (Lecturas, EL DEBATE, 11/Sep/2019). Así, irá leyendo y descubriendo otros amigos que lo van a acompañar, mientras él vaya, solo, a girar junto con el planeta, como cuándo brinca de su tabla de surfear.