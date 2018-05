Huele mal. Se olvidan de la basura algunas colonias, mientras que el director Servicios Públicos, Miguel Pérez, asegura que con la adquisición de los 20 camiones ya se soluciono el problema de la recolección de la basura, los vecinos de colonias como Reforma y Estero, se quejan de tener la basura en las equinas, pues el camión recolector no se la lleva.

Se pasan la bolita. Los rellenos con escombro y basura persisten en la ciudad a pesar de que las autoridades aseguran que se atiende el problema es una situación que lleva años y no se ha podido terminar. El tema fue evadido ayer por el alcalde Joel Bouciéguez que pasó la bolita a Protección Civil, quien la aventó a Profepa al decir que es la encargada de sancionar este tipo de acciones, pero aseguró que se atiende.

En espera. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN deberá resolver, y pronto, la reposición de las candidaturas de las regidurías por el principio de representación proporcional de Culiacán y Mazatlán, donde fueron bajados Eusebio Téllez y Alejandro Higuera. Una parte del panismo sinaloense, en especial los que son cabeza de grupo que no fueron favorecidos con alguna pluri, luce desanimada y no se ve dispuesta a involucrarse en las actividades de campaña, por eso la coalición PAN-PAS-MC-PRD no ha mostrado su potencial, que bien podría comenzar a caminar a partir del 15 de mayo que inicien las campañas a presidente municipal y diputado local. La competencia será cerrada en varios distritos y municipios.

¿Por eso tanta impunidad? Hay funcionarios que no miden las consecuencias de pequeños actos y decisiones, pero que llegan afectar la imagen de las instituciones. Eso es lo que quizá está sucediendo en la Fiscalía de Justicia de Mazatlán. El vicefiscal Cruz Alejandro Flores dio en estos días cátedra de cómo prolongar los fines de semana. A la sucesión de sábado y domingo inhábil, le sumó el martes por ser Día del Trabajo, el miércoles por ser reunión sindical y el jueves, pues porque cumple años. El caso es que poco se le vio por las oficinas donde los casos de alto impacto como el homicidio de maestros en Concordia; el asesinato del director del Issste, Miguel Ángel Camacho Zamudio, y el exsecretario del Ayuntamiento, Miguel Ángel Sánchez Morán, siguen pendientes.

Viajeros. Los diputados locales realizaron ayer una sesión exprés, sin muchos temas por discutir, y prácticamente solo acudieron para cumplir el trámite de sesionar, porque ayer por la tarde partieron rumbo al vecino estado de Nayarit, donde participarán en la sesión de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol), que será hoy y mañana. Por la cercanía del evento, y para no ser blanco de críticas, el Congreso del Estado no gastará un solo peso, según informó el secretario general, Simón Betancourt, por lo que los 31 legisladores que acudirán cubrirán sus gastos con recursos propios; mientras que los gastos de hospedaje y alimentación los cubrirán los organizadores.

El caso es que no sabe. Por las calles de la ciudad de El Rosario se pudo observar a varias unidades de la Policía Municipal tripuladas también por agentes de la Policía Militar, a estos los acompañaba el director de la Policía y Tránsito Municipal de Rosario; de ahí que se corriera la voz de que la Policía Militar ya andaría de nuevo patrullando en El Rosario.