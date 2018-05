¿Y la seguridad? Se suman más elementos de la Policía Estatal a Seguridad Pública Municipal, Ejército y Policía Federal, pero aun así, no cesan las muertes en el municipio. En los últimos días tres ejecuciones. Hay reclamos de familiares y amigos. La autoridad dice que trabaja, pero la realidad que se les sale de control la seguridad, aunque el alcalde Joel Bouciéguez Lizárraga lo niegue. Hay preocupación en los sectores productivos pues temen que vuelvan los tiempos del 2010-2011 en que se ausentaron los cruceros turísticos y esto le pegó muy fuerte a la economía de todos los sectores.

Se va dejando mensaje. José Antonio Crespo López solicitó permiso para retirarse temporalmente de la regiduría que tiene en Mazatlán. Pero lo hizo no sin antes dejar un mensaje en el cabildo de Mazatlán. El regidor hizo una petición al presidente municipal Joel Bouciéguez Lizárraga para que no se corte el suministro de agua a las personas que menos tienen, pues mientras hay hoteleros que se amparan para no pagar, a los adultos mayores los deja la Jumapam sin servicio. El alcalde resaltó que ya hay un acuerdo de consejo para atender estos casos.

Vaya fiesta. En Mazatlán no cesa la fiesta entre los turisteros por los resultados del Tianguis Turístico Internacional que se realizó en esa ciudad hace ya casi un mes. El lunes, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, fue recibido en Los Pinos, donde dio un informe de resultados. Ahí se dijo que Sinaloa logró organizar el mejor Tianguis Turístico de la historia y se vio la posibilidad que Mazatlán crezca en los mercados internacionales. ¿Será que pese a las críticas, Ordaz Coppel termine siendo el líder que por muchos años esperó Sinaloa para remontar el vuelo en el sector turismo y de inversión?

Mejor tarifa. Por muchos años, los sinaloenses han exigido a la Comisión Federal de Electricidad que modifique las tarifas para Sinaloa porque el calor que se presenta durante gran parte del año obliga a hacer uso de aires acondicionados, lo que incrementa el consumo y encarece los recibos, que para muchos se vuelven impagables. Para buscar cambiar esto, la diputada federal Martha Tamayo Morales ha presentado un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que a Sinaloa se le aplique la tarifa 1F durante todo el año, no solo cinco meses, como sucede con el subsidio que se otorga por el gobierno federal para bajar los costos. Además, pidió en el mismo documento que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tome como base las temperaturas que se registran en los cascos urbanos, no las salidas del agua de las presas, porque estas varían demasiado. Esto es parte de los compromisos que ha hecho el gobernador Quirino Ordaz para lograr mejores tarifas para la entidad.

No cumplen. En las escuelas cumplieron con lo anunciado por los directores y los maestros: ayer suspendieron clases por el festejo del Día de las Madres, a pesar de estar considerado como un día hábil oficial en el calendario de la Secretaría de Educación Pública, y que el titular de Sepyc, José Enrique Villa Rivera, fue muy enfático al declarar que sí habría actividades en los planteles, aunque en muchos de ellos se organizaran festivales o fiestas para las madres. Aay que estar pendientes de que no se haga un puente escolar, porque hay algunos casos que ya planearon no acudir hoy a clases, y como el Día del Maestro será el próximo martes, y ese día sí hay suspensión oficial, hay quienes planean tampoco ir a las escuelas el lunes, sino hacerlo hasta el miércoles. Las autoridades educativas deben hacer algo para cuidar que se cumpla el calendario escolar y sancionar a quienes hayan suspendido clases de manera discriminada y sin autorización.