Tercer Piso

Burocratismo. Existe mucha inconformidad de la población hacia la Fiscalía General de Justicia del Estado porque en algunas agencias acuden a poner denuncias, y los mandan a sacar copias, cuando todas las papelerías están cerradas. Siguen con la burocracia, y con esto exponen a las víctimas. Hay voces que aseguran que en la actualidad en la Fiscalía tampoco se le está tomando importancia a los casos de desaparición de personas, cuando es un delito que continúa, pese a la pandemia, y hay muchas familias llorando. La Fiscalía debe hacer más fácil el acceso a la justicia, porque, de seguir con tanto desinterés e impunidad, lo único que se logrará es mandar un mensaje a los delincuentes de que en Sinaloa no hay castigo. Si de piso, de acuerdo con las estadísticas, más del 90 por ciento de los delitos queda en la impunidad.

Informe limitado. Ya lo habían planteado, pero ahora que los casos confirmados y de muerte van en aumento, los ahomenses insisten en que la Secretaría de Salud estatal se está quedando corta en la información que les proporciona a diario sobre el coronavirus. Muchos entienden que no pueden decir la identidad de los pacientes con el virus, pero consideran que pueden proporcionar al menos el dato sobre de qué colonia, fraccionamiento o ejido son para que los pobladores de estos lugares tomen más y mejores medidas para evitar el contagio y la propagación del mal. El hecho de que den el dato de que alguien murió o tiene el COVID-19 en Ahome no ubica las zonas donde el riesgo es alto. Dicen que eso lo único que está provocando son rumores y especulaciones. Así, el secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas, debe valorar esa inquietud ciudadana, porque también en el informe se especifican casos sospechosos, pero no dice cuántos, mucho menos en dónde en cada municipio.

Debacle. De acuerdo con estimaciones hechas por el ayuntamiento, en Mazatlán se han perdido cerca de 40 mil fuentes de empleo desde el inicio de la alerta sanitaria. La mayoría de ellos corresponde al sector turístico, donde se ha tenido que cerrar la totalidad de hoteles, bares, casinos, centros comerciales, además del retiro de los cruceros, que cada semana atraían un mínimo de 10 mil visitantes extranjeros. El puerto vive una crisis financiera y de empleo que ya plantea un serio reto para el Gobierno estatal de Quirino Ordaz Coppel. Los líderes de los diferentes sectores están por tocar la puerta para urgir un plan estratégico de rescate económico. Por lo menos hoy, el líder de los pulmoneros, Mariano Ortega, pedirá una audiencia con el gobernador; y lo mismo han anunciado los guías de turistas, quienes han reprochado el abandono del Gobierno, y a ellos se sumarían los restauranteros.

Necesidades. Vaya lío el que enfrenta el sector salubridad al contar con un alto número de trabajadores que ahora en medio de esta pandemia se encuentran en una situación de riesgo. Esto porque mientras en los hospitales de la entidad y del país se les está requiriendo para brindar atención a tanto paciente que está llegando infectado por COVID-19, el sindicato —como es su función— exige que no se les exponga al estar en una situación vulnerable porque tienen algún padecimiento crónico. Si bien pudieran ser buenas ambas intenciones, lo cierto es que hay mucho temor en la población, no toda, y más en los trabajadores del sistema de salud, quienes ven a diario tanto paciente contagiado y sobre todo porque no tienen los medios necesarios para atenderlos y que les garantice su protección.

La petición. Voluntad de apoyo hay, lo que faltó fue la respuesta. Los primeros músicos en salir a manifestarse para pedir apoyos debido a que han suspendido sus actividades con las que se hacen llegar un recurso fueron los filarmónicos de Mocorito. Ante esto, el líder de la CTM, que corresponde a los municipios de Angostura, Mocorito, Badiraguato y Salvador Alvarado, Florencio Villa Gallardo, desde el inicio de la indicación de suspender todo tipo de acciones que generen aglomeraciones giró cartas de apoyo a los municipios, por lo que recibió respuesta de las autoridades. Sin embargo, el que no ha dicho «este apoyo es mío» es el alcalde de Mocorito, Guillermo Galindo Castro. Es por eso que los músicos siguen yendo a tocarle la puerta para que dé una respuesta, porque aseguran que como sindicato han trabajado parejo para el municipio.