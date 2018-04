Trump, falta una respuesta presidencial

Sí, las gallinas de arriba siempre manchan a las de abajo. Florestán.

Alguien me dijo ayer que no era la primera vez que un presidente de Estados Unidos mandaba la Guardia Nacional a la frontera con México, y le respondí que, efectivamente, George W. Bush lo hizo entre 2006 y 2008 para construir parte de la reja y el mismo Barack Obama en 2010 para frenar el ingreso de migrantes y de drogas, como Donald Trump ahora. Bush envió seis mil efectivos y Obama mil 200.



Ayer, Trump cumplió la amenaza de recurrir a sus fuerzas armadas hasta que podamos tener un muro y seguridad fronteriza. Ese es un gran paso, tuiteó por la mañana, para luego declarar: Y vamos a hacer algunas cosas militarmente, diciendo que ya había hablado de esto con su secretario de la Defensa, Jim Mattis.



Antes, había amenazado a México con el tema de la caravana de centroamericanos que no detenía en su marcha hacia Estados Unidos al tiempo que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, tomaba un avión para regresar una vez más a Washington donde coincidió con la firma de la orden ejecutiva de Trump para el envío de las tropas que más tarde se informó irían desarmadas y en apoyo del ICE.



Antes, en Los Pinos, los reporteros pidieron una reacción al presidente Peña Nieto, que para mí es el que debe fijar una posición muy clara y muy fuerte, tajante, ante esta crisis y les dijo: El gobierno de México fijará con claridad su postura sobre un presunto envío de tropas de Estados Unidos a la frontera común, lo que todavía no ha ocurrido y eventualmente ocurrirá, a través de la Cancillería mexicana y conocerán la posición del gobierno de México a su debido tiempo, en su debido momento.



Algo debe conocer que nosotros no.



Pero me quedo con el pronunciamiento que en forma unánime hizo el Senado condenando trato, dichos y acciones de Trump contra México, rechazando la militarización de la frontera, que calificó como un agravio más y solicitando al presidente de la República suspender la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de migración y de la lucha contra la delincuencia organizada en tanto Donald Trump no se conduzca con la civilidad y el respeto que México merece.



Si el presidente Peña Nieto necesita otro argumento para fijar posición, además de la militarización de la frontera, ahí tiene el pronunciamiento del Senado.



RETALES

1. CLARIDAD.- Debo reconocer la oportunidad y fuerza de la definición de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Laura Rojas, PAN, al definir una posición de inmediato ante la advertencia de Trump y operar el pronunciamiento del pleno por unanimidad;



2. CUENTAS.- El martes por la noche, José Antonio Meade subió su tres de tres a la página del IMCO y hoy la hará pública acompañada de información personal que ningún otro candidato haya dado jamás, dijeron. Veremos; y



3. GOBERNADORES.- Negro panorama para los candidatos priistas a gobernar nueve estados donde habrá elecciones el 1 de julio. Si acaso en Yucatán. Perder ocho de nueve sería el peor desastre electoral a ese nivel, en la historia del PRI.



Nos vemos mañana, pero en privado.