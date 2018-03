En pleno Día Internacional de la Mujer, además de reconocerles su labor, el gobernador Quirino Ordaz anuncia que enviará una iniciativa al Congreso del Estado para frenar de tajo la discriminación de que son objetos. En realidad falta mucho por avanzar.

Ayer en el ámbito nacional, las integrantes del Observatorio del Feminicidio se declararon en huelga momentánea en demanda de garantías de protección, y en el plano internacional, en España las mujeres efectuaron una huelga laboral por un día, una especie de “un día sin mujeres”, en demanda de igualdad.

Aquí en Los Mochis se cumplió con el tradicional homenaje y pose para la foto en el Monumento a la Madre, y partidos políticos, entre ellos el PRI y Nueva Alianza, convivieron en un desayuno encabezado por Maribel Sánchez, Aldo Prandini y Rubén Félix, en una especie de mea culpa porque con excepción de Fernanda Rivera, no hay mujeres en las candidaturas más peleadas en Ahome. Urge pasar del discurso a las acciones.

No nada más el 8 de marzo se debe homenajear a las mujeres, sino darles su lugar de igualdad durante todo el año y no esperar a que en México también se emprendan acciones drásticas como la huelga de España o en otros países.



Popurrí. Fugaz ayer la visita del gobernador Quirino Ordaz a Los Mochis. Vino nada más de entrada por salida, como se dice comúnmente, pero trajo buenas noticias con la entrega de 189 viviendas para familias marginadas que no cuentan con créditos de Infonavit o Issste.

Para variar, el evento en el fraccionamiento Canteras se retrasó cerca de una hora porque tanto el gobernador como el alcalde Manuel Urquijo tuvieron que esperar la llegada del director de Conavi, Jorge Wolpert Kuri, quien ofreció que junto con los 14 millones de pesos en subsidios que se destinaron ahora, se destinarán 230 millones de pesos a Sinaloa, de los cuales el Gobierno del Estado aportará 30 millones.

Aparte de Quirino, que pidió más recursos para vivienda, también se llevaron las palmas y los elogios el alcalde Manolo Urquijo y el delegado de Sedatu, Marco Antonio Tordecillas. Aunque al iniciar los discursos el gobernador le pidió a Urquijo que no leyera, en pocas palabras que dejara el acordeón y dijera lo que se le ocurriera.



Las Ms. Al candidato a senador por el PRI, Mario Zamora, lo reportan por el centro del estado. Ayer asistió a una reunión de evaluación y estrategias de campaña con Moreira, representante del CEN, hoy y mañana recorrerá el valle de San Lorenzo, regresará a Los Mochis para el lunes y luego emprenderá un recorrido por Mazatlán y todo el sur de Sinaloa.



Morena. Paso a pasito. En Morena avanzan despacio pero pretenden caminar seguros en la elección de los candidatos; ya salieron las nominaciones para diputados federales que en Ahome recayó en Jaime Montes y se están haciendo encuestas y evaluaciones para elegir a los candidatos a las alcaldías y a las diputaciones locales. Tenemos hasta la última semana de marzo para las candidaturas, pero es posible que las nominaciones para las alcaldías se den la próxima semana, dice Imelda Castro.