WhatsApp en elecciones

En tiempo de elecciones, la efervescencia política sube como la espuma. Los ánimos se exacerban; se calientan. ¿Y por qué le decimos esto en ese espacio? Esta calentura lleva a la política a tomar muchas precauciones al respecto.

En tiempos de WhatsApp y de las Tecnologías de la Información (TIs) los políticos toman sus precauciones y evitan que sus conversaciones sean usadas en su contra; desvirtuadas o utilizadas para la guerra sucia. Y si no, recordemos los tiempos del exgobernador Jesús Aguilar Padilla, cuando equipos de espionaje usaban las grabaciones hechas desde celulares o líneas telefónicas fijas, obtenidas de manera ilegal, para exhibir a sus contrincantes. Cómo olvidar las conversaciones que hicieron famosos a varios mediante las filtraciones subidas al canal de videos Youtube.

Esta circunstancia ha llevado a muchos políticos a usar las llamadas de WhatsApp como método de comunicación. Sabemos que funcionarios de alto nivel, pasando por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, diputados, secretarios de Estado, alcaldes, diputados y líderes sindicales ya son usuarios frecuentes del cifrado “punto a punto”. A nadie le gusta que lo escuchen y más si hablan de temas que los comprometen o les acaban su carrera. Actualmente esta la plataforma, propiedad de Facebook, usa la información que se intercambia mediante claves aleatorias, con el fin de que nadie pueda acceder a ellas. De esta forma los políticos hacen sus nuevos ‘amarres’ en tiempos de campaña.

Podemos decir que sí es más seguro que hacerlo mediante línea de voz, aunque no olvidemos que la seguridad de nuestras conversaciones depende del proveedor de servicio, por lo que nunca habrá que fiarse totalmente. No hay tecnología 100 % segura.

‘La niña bien’

Por cierto, en la carrera por la ‘grande’, las ideas originales o distintas son las que harán la diferencia. No terminamos de sorprendernos cada día de la forma de hacer política o de internarse en la cabeza de los ciberelectores. Este fin de semana empezó a circular un video de la llamada Niña Bien, quien invita a votar por ALMO, mediante un video colgado en redes, al repetir “aunque sea una niña bien, voy a votar por ya sabes quién”. Es una producción casera, pero que tiene algunas dosis de originalidad. Morena ha dicho que este video que se ha empezado a hacer viral, no es de ellos. El contenido es interpretado por la joven Almudena Ortiz Monasterio, y se supone es autoría de un grupo de estudiantes de la Universidad Jesuita de Guadalajara (Iteso). “El voto es como tu virginidad, no se lo des a quien defiende la impunidad…”, entona un párroco en el video. Sentimos que es una forma de contraatacar al Movimiento Naranja, vaya. Hasta la próxima semana. ¡Nos vemos en un clic!