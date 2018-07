Revelan preocupante normalización de violencia machista

Sinaloa.- Un informe de Oxfam, «Rompiendo moldes», revela la preocupante normalización de la violencia machista contra las mujeres en América Latina y cómo mantienen estereotipos peligrosos. La indiferencia frente a la violencia se muestra en un estudio donde se revela que el 62 % de los hombres de 15 a 19 años de la región justifica la violencia sexual por el consumo de alcohol en los varones, y que el 72 % culpa de las agresiones a las mujeres por la ropa que usan.

Aunado a esto, el 56 % de los hombres y el 48 % de las mujeres de entre 20 y 25 años afirmaron conocer casos de violencia que han sufrido sus amigas en los últimos 12 meses. Esto de acuerdo con los resultados obtenidos que se basan en el análisis de más de 4 mil encuestas a mujeres y hombres de 15 a 25 años, entre marzo y abril de 2017, junto con información obtenida de grupos focales y entrevistas en profundidad y reveladas el pasado 25 de julio.

El informe

Aporta tendencias de América Latina y ofrece un análisis de Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Señala que dos de cada tres hombres no tienen claro que «no es no», el lema que ha definido el movimiento feminista en los últimos años, pues opinan que a menudo ellas se hacen las difíciles y en realidad quieren decir «sí».

Además, más del 80 por ciento señala que ellos pueden tener relaciones sexuales con quien quieran, pero ellas no; la aplastante mayoría (86 por ciento) no intervendría si un amigo golpea a su novia; y tres de cada cuatro ven incorrecto que una mujer aborte en caso de un embarazo no deseado.

«Es un algo que tienen en su cabeza y reproducen en sus comportamientos», explicó Belén Sobrino, directora del proyecto.

Por ejemplo, para la gran mayoría de las encuestadas no supone violencia que sus parejas vigilen sus celulares y sus redes sociales, con quién se relacionan o cómo visten. Seis de cada 10 menores de 20 años y 4 de cada 10 mujeres justifican que los celos son inclusive parte del amor.

Entre las conclusiones del estudio se destaca que tanto amigas como amigos de los jóvenes pueden tener mucho poder en la construcción de imaginarios y normas sociales alternativas, por lo cual debe existir y trabajarse en lograr un compromiso con los jóvenes para no admitir ningún tipo de violencia hacia las mujeres, lo cual se debe aplicar desde las conversaciones, los chistes, los gestos, el lenguaje y las imágenes que compartimos de manera cotidiana.

Así también se detalla la importancia de que los hombres jóvenes deban construir referencias alternativas de la masculinidad; por ejemplo desafiando la complicidad machista y nunca protegiendo al que violenta.

Se recomienda también la solidaridad entre mujeres como un gran desafío para hacer frente a la violencia.

Los datos

Oxfam

Es una confederación internacional de 20 organizaciones que trabajan junto a organizaciones socias y comunidades locales en más de 90 países que combate la pobreza y la desigualdad social.

Sexualidad

El deseo sexual de los hombres es mayor que el de las mujeres, es lo que piensa el 87 % de las mujeres encuestadas en la región latinoamericana.

