El tiempo adecuado para ser papás luego de casarse

Para muchos la vida era prácticamente una serie de puntos que había que seguir paso a paso, en el aspecto de pareja era un poco más evidente, la sociedad marcaba que uno crecía para encontrar un compañero o compañera de vida, tener un noviazgo, casarse y posteriormente tener hijos, pero ¿realmente era el tiempo de tenerlos?

En estos tiempos vemos como toda esta secuencia ha cambiado, hay hijos que llegan incluso antes del matrimonio, para quien decide planear el inicio de una nueva etapa como lo es la vida en pareja hay que tener en cuenta que un tema a tratar es la decisión de hacer crecer la familia.

El cambio

Un hijo viene a cambiar la vida en todos los aspectos, es valido considerar tener tiempo de adaptación en esta nueva etapa, si son meses, incluso años, pero lo que sí es seguro es que hay señales que tomar en cuenta para que esto no genere un caos.

La cuestión económica es un factor muy realista, la disponibilidad de tiempo que se tiene para las nuevas labores que esto comprende y que tan preparado se está mentalmente, esto será una parte que determinará la cantidad de hijos que quieren tener.

Pixabay

Cosa de dos

Es una decisión de dos personas nadie tiene el derecho de presionarlos ya que cada hogar es único y más si ya hay hijos antes de casarse saber que este cambio dividirá el tiempo dedicado a ellos.

Jamás permitir que alguien compare su relación con otros hogares, si en su vida deciden, viajar, divertirse, conocer, aprender en pareja, saber que es válido, muchos dirán que esas son etapas de noviazgo, pero aunque parezca que hacen lo mismo esa línea delgada entre realizarlos viviendo separados y juntos es inmensamente diferente.

Factor tiempo

La edad y el relojito biológico es algo que hay que tomar en cuenta, no es lo mismo los veintes que los cuarentas, dicen expertos que la edad ideal para ser madre es entre 25 a 32 años hay menos probabilidad de riesgo y es una etapa considerada como muy fértil aunque cada cuerpo es único, si sus hijos son planeados hay que preparar el cuerpo visitar algún médico, así que si son de las parejas que encontraron el amor a no muy temprana edad, hay que saber que el tiempo y la edad debe estar considerada.

y, ¿qué pasa si se decide no tener hijos?

En este siglo es muy común encontrarse con parejas que deciden no tener hijos, y es válido, muchos lo llaman egoísmo ya que creen que es ponerle fin al ciclo de la vida, saber que no es falta de amor, simplemente es un acto que se siente y que no debe depender de la familia ni de la sociedad.

Pero si al casarse una de las parte es la que tiene este pensamiento es muy probable que sí existan problemas que de no hablarse a tiempo puede generar conflictos serios.

La comunicación es la que ayudará a que la vida en pareja funcione, los hijos son maravillosos, tratar de que este cambio en la vida marital sea algo positivo, buscar siempre la felicidad y saber cuando decir, ¡llegó el momento!