El arte de Estefanía Castro

Culiacán, Sinaloa.- Estefanía Castro Sánchez nos abre su corazón y platica sobre su amor al arte.

¿Háblanos de ti?

El gusto por el dibujo lo traigo desde muy pequeña.

Recuerdo que en el colegio desde primaria siempre estaba dibujando algo... les hacía retratos a mis amigas, ya sea de ellas o de su familia o novios, dibujaba animales, me encantaba dibujar rostros de mis hermanos y amigos.

Cuando salíamos de vacaciones, mis papás me inscribían a cursos de verano de pintura y dibujo.

Unos los tomé aquí en Culiacán, otros en Tucson y Phoenix.

Estudie Arquitectura y la carrera me ayudó mucho a aprender de arte, mi materia favorita fue historia del arte, donde conocí mucho de la obra de varios artistas clásicos, Gaudí, Van Gogh, Da Vinci, Diego Rivera, Miguel Ángel.

Técnicas de representación fue otra materia que llevamos en la carrera donde aprendí muchas técnicas diferentes de pintura y dibujo.

Mientras cursaba mis estudios profesionales, una amiga, que en ese tiempo trabajaba en el Masin, me invitaba a ver exposiciones de artistas de todo el mundo. Era algo que me fascinaba hacer, no me perdía ninguna. Siento que eso me inspiró mucho para continuar con la pintura.

En Estados Unidos también he asistido a museos donde presentan obras de muchos artistas extranjeros, también al Downtown de Phoenix, donde se reúnen el primer viernes de cada mes artistas de música, de teatro, fotografía y pintores locales y de diferentes partes del mundo.

El arte de pintar es algo que me apasiona, le dedico mucho tiempo, a veces sin darme cuenta se pasan las horas, me desvelo pintando... me gusta probar con diferentes técnicas y estilos, combinarlos, crear, plasmar en los lienzos algo que pueda transmitir un sentimiento, una emoción a quien los contemple... Me llena de satisfacción cuando se logra eso.

Estoy consciente que tengo que seguir aprendiendo mucho para conseguir mis metas. Quisiera algún día servir de inspiración a niños, jóvenes y adultos que quieran desarrollar su talento.

Siempre se puede a cualquier edad realizar los proyectos. Estoy muy agradecida con Dios, con mis padres, por su gran apoyo, siempre impulsándome para desarrollar mis objetivos.