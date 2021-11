Liliana Ibarra González unió su vida con Rodolfo Landeros, el famoso comentarista deportivo

Los Mochis, Sinaloa.- La guapa mochitense Liliana Ibarra González unió su vida Rodolfo Landeros, el famoso comentarista deportivo.

La emotiva ceremonia de sus esponsales se efectuó a las 15:30 horas del sábado 6 de noviembre en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, recibiendo la bendición nupcial de manos del padre Santiago Villafaña, Legionario de Cristo, quien dijo: "Les deseo que sean muy felices de la mano de Dios siempre".

La enamorada pareja es hija de Ignacio Ibarra, Lilian González de Ibarra, Rodolfo Landeros y Lorena de Landeros.

Después de la ceremonia religiosa se trasladaron a los jardines de Trapiche Museo, donde en medio de gran algarabía y aplausos de los invitados, entraron los novios a la pista de la espléndida recepción nupcial escuchándose las melodías Hala Madrid y Something Just like this Coldplay por el Dj Roberto Quintero.

También estuvo amenizado la velada el violinista Fidencio Velarde.