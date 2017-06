Margarita Guerrero presenta festival 2017

Culiacán, Sinaloa.- Una magnífica presentación de baile fue la que se llevó a cabo el pasado domingo 11 de junio en el teatro Pablo de Villavicencio, el cual fue dirigido por la maestra Margarita Guerrero. Las bailarinas mostraron su talento en el escenario con sus movimientos con una excelente coordinación.



Baile

El espectáculo dio inicio con el tema Move your feet, continuaron con You gotta not, después You don’t know me, sorprendieron con la canción Qué gano olvidándote. En la que lucieron todos sus pasos fue con Viva la vida y concluyeron el festival con Why me.

Balka Lugo, Ana Laura Martínez, Alejandra Silva, Isabella Bucio y Ximena Díaz.

Preciosas con sus atuendos lucieron las bailarinas.

Listas las pequeñas para presentar su baile.

Emocionadas posan para la lente de PERFILES.

Sara María y Paula Leticia Jiménez

Belén Salido, Roxana Bucio y Paulina Quintero.

Melia Castro y Constanza Salido.

Preciosas las bailarinas.

Roxana Bucio y Paulina Quintero.