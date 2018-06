Son el hermoso detonante en su vida

Mazatlán, Sinaloa.-Un hijo tiene la habilidad de cambiar la vida de sus padres. Pero las hermosas Cayla, Cassidy y Chloe Vient han conquistado el corazón y los días de su padre, el empresario hotelero Lance Vient.

En este Día del Padre, la revista PERFILES, por medio de estas entrevistas quiere homenajear a esos hombres que como Lance son la fortaleza y el corazón del hogar; aquellos que se dedican a sus labores profesionales con el anhelo de brindarles lo mejor a sus retoños, pero además son el hombro en el que sus hijos pueden encontrar apoyo, consejo, consuelo, alegría y complicidad.

Para todos esos padres que no le temen a demostrar su amor a sus hijos, que los escuchan y orientan con gran dedicación y encontraron la felicidad en ellos y familia, les queremos desear un feliz día.

¿Qué representa el ser padre en su vida?

El ser padre es el detonante de valor para mi vida. Pasé la mayor parte de mi adolescencia buscando un “significado” o “razón” de ser, y la primera vez que sostuve a mi hija mayor obtuve la claridad que siempre anhelé. Al sostener a mi segunda hija aprendí la importancia de ser responsable y ofrecer sustentabilidad a mi hogar. Con mi tercera hija aprendí sobre la importancia de disfrutar tu tiempo. He sido bendecido tres veces con hijas sanas, capaces, honestas e íntegras, chistosas, amorosas, risueñas e inteligentes; al verlas me hace darme cuenta que estas son aptitudes que han recibido y adaptado de su madre y de mí. Lo cual me da claridad sobre el tipo de padre, marido, hijo, hermano, hombre que soy, y puedo ser.



¿Cómo ha influido su familia en su desarrollo profesional?

Cuando nació mi primera hija estaba trabajando en una fábrica de velas en Los Ángeles, no había culminado mis estudios profesionales y pensaba que podía vivir la vida día a día. Al convertirme en padre de familia y responsable de mi esposa e hija, encontré la motivación para regresar a mis estudios, enfocarme y dedicarme a ofrecerle a mi familia lo mejor, o por lo menos el mismo nivel de vida con el cual he sido bendecido. Los problemas y dificultades que hemos enfrentado juntos, me han enseñado sobre la capacidad que tenemos cuando nos unimos y usamos de las fuerzas y atributos que cada uno traemos a la mesa. Mi responsabilidad hacia ellos me ha enseñado a ser un mejor líder.



¿Cuál es el reto al momento de conjugar el tiempo entre la vida laboral y lo familiar?

El reto siempre es y siempre ha sido el que no existen suficientes horas en el día para hacer lo que uno debe, quiere y puede. Por tanto, siempre me he enfocado en un aprendizaje que obtuve de mi esposa (Brooke): “Nada es más importante que la familia. Es lo único que tengo que no puede funcionar sin mi presencia”. Me esfuerzo por planificar mis días y acciones en la semana, doy niveles de prioridad a mis actividades laborales y sociales, y cuando estoy con mi familia me aseguro de estar “presente” y no solo cerca. Lo único y más valioso que tenemos en la vida que no podemos renovar son el tiempo y la familia.

“De Cayla amo su capacidad de liderazgo, y responsabilidad hacia su familia y hermanas”.

¿Qué lección invaluable le han enseñado sus hijas?

Honor, integridad, responsabilidad, amor puro, el poder del perdón, la profundidad que puede tener el miedo, la importancia de estar presente en todos los momentos, el vivir una vida “real” y el gozo de la unidad en familia.



¿Hay alguna actividad que gusten de realizar juntos?

¡Todas! No existe actividad que no sea más disfrutable juntos; ya sea acostarse a ver una película en casa en pijama, salir a comer alrededor de la ciudad, hacer deportes, disfrutar las playas, surfear, esquiar, carnes asadas en familia, juegos de mesa, caminatas en el malecón, entre otras.

Los valores que no pueden faltar en su hogar y trabajo son…

Honor, integridad, honestidad, responsabilidad, dedicación, entrega, liderazgo, justicia, paz emocional-espiritual, comunicación, así como buscar una vida sana y la fe.



¿Qué enseñanzas desea inculcar en sus niñas (tanto en lo personal como en lo profesional?

Tómate tu tiempo, disfruta las más pequeñas bendiciones antes de entregarte a las más grandes. Cuando ames, hazlo con entrega, mantén tu honestidad íntegra y nunca te mientas a ti mismo. Sé responsable y dedicada en todo lo que haces, ofrece liderazgo cuando se necesite y aprende a seguir cuando se debe, sé justo y leal a tus valores y morales. No olvides que la comunicación siempre tiene dos rutas y la verdad tres caminos, perdona primero, deja el pasado en el pasado, esfuérzate por el día de hoy y trabaja hacia tus sueños del mañana, mantén tu mente, cuerpo y espíritu sano, no temas a equivocarte y arriesga cuando puedas, pues no existe caída o falla que no te traiga aprendizaje. Ten fe en tu plan de vida y tu familia, en tiempos de debilidad apóyense mutuamente entre hermanas y utilicen las fuerzas y debilidades que juntas tienen para encontrar balance, y nunca olviden que su hogar está y siempre estará en el amor que une a nuestros corazones y espíritus como familia.

“De Cassidy amo su sentido del humor, y capacidad de perspectiva hacia el mundo”.

Compártanos por favor una anécdota divertida que haya experimentado al lado de sus pequeñas.

Mis hijas siempre han sido muy creativas y han heredado la dicha de su madre de siempre querer tener limpio su hogar. Un día, mientras mi esposa y yo tomábamos una siesta, nos despertó el sonido de risas y gritos de diversión. Al bajar a ver qué había pasado, nos encontramos que nuestras hijas tenían esponjas y trapos atados a sus pies y estaban “patinando” sobre los azulejos de la casa y cocina. Al preguntarles, “¿Qué están haciendo?”, nos dijeron que estaban tratando de limpiar la casa para ayudarle a mamá, y que siempre les habíamos dicho que el hacer un juego de tus tareas/labores era la mejor manera de desempeñarte, y por tanto pensaban que esta era la mejor manera de no solo ayudar a limpiar, sino también una manera de divertirse. Al darnos cuenta que estaban utilizando nuestras “palabras”, decidimos vaciar más cubetas de agua y jabón en el piso y procedimos a “patinar/limpiar” la casa.



En su rol como hijo, ¿qué consejos le heredó su padre que considere que lo han llevado por un buen camino como ser humano, empresario, esposo y padre?

Trabaja por lo que quieres siempre; sé justo, sé honesto, respeta a tu familia, tu negocio y a tus colaboradores. Honra a la gente que lo amerita, exprésate bien de todos siempre. A las personas con las que tengas discrepancias enfréntalas de manera personal y directa. No utilices de tus dones/capacidades para afectar, utilízalos para impulsar y dar aliento.



Como padre, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción?

El poder mirar a mis hijas interactuar en sus círculos sociales/grupo de amigos y notar que son líderes, personas respetadas, mujeres-niñas íntegras, en las cuales sus amigas buscan apoyo y dirección. El saber que la luz de su espíritu brilla y que ellas saben disfrutar la vida, se ríen fuerte, bailan donde se les de la gana y se arriesgan por buscar nuevas experiencias. El saber que cuando miran a su madre o a mi tienen la plena confianza de que son amadas y siempre contarán con nuestro apoyo.

“De Chloe amo la nobleza de su amor, y capacidad de ver actitud más a allá de su aptitud”.

Ser padre y el pilar fuerte de la familia, ¿qué significa para usted?

Significa una oportunidad, una razón, una bendición, una responsabilidad. Significa que en la historia de mi familia siempre existirá por lo menos un renglón sobre el impacto que tuve ante el mundo. Significa que puedo representar al nombre que heredé de una forma digna, que honre a mis ancestros, y que el legado que dejo se podrá continuar impartiendo de los aprendizajes que se me han dado, experimentando de la vida utilizando los valores y conocimientos otorgados para seguir rindiendo frutos de cambio a nuestra sociedad.



Su mayor anhelo o deseo para sus pequeñas es…

Que encuentren una pareja en sus vidas que les dé lo que su madre me ha dado a mí. Que encuentren la felicidad y el valor en sus vidas fuera de la tranquilidad de la afluencia económica, que lleguen a ser madres de familia, que vivan una larga vida, sana y plena. Que logren ver con claridad el impacto que ellas están teniendo en el mundo. Que logren crear una visión de sus sueños. Que esta visión se convierta en su misión, y que su misión las lleve a las acciones necesarias para desarrollarse plenamente.



Lo que más ama de sus hijas:

De Cayla, su capacidad de liderazgo y responsabilidad hacia su familia y hermanas. De Cassidy, su sentido del humor y capacidad de perspectiva hacia el mundo. Y de Chloe, la nobleza de su amor y capacidad de ver actitud más a allá de su aptitud.

Lance Vient ha encontrado en sus hijas y esposa el motor de sus días.

¿Cómo festejan el Día del Padre?

Mis hijas tienen una tradición de “chiquearme” en este día. Se despiertan temprano, hacen de desayunar (no siempre algo fácil de comer) y me despiertan con desayuno en la cama. Al terminar de comer y arreglarme para este día bajo, y mis hijas por lo general han decorado una silla (el trono), me preparan algún tipo de corona y proceden a traerme sus regalos (siempre pido sea algo hecho por ellas, como dibujo, tarjeta, decoración, etc.). Después de abrir e interactuar, hacemos llamadas a todos los padres aún con vida en nuestra familia, después damos palabras de remembranza para los padres que hemos perdido. Mis actividades preferidas son en el agua, así que por lo general de ahí nos vamos a la playa o a alguna alberca. Al regresar a casa, mi esposa siempre nos prepara uno de mis platillos favoritos para cenar y cerramos el día con broche de oro con algún juego de mesa.

El mejor regalo que le han hecho ellas ha sido…