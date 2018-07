Florencia de Saracho feliz de estar en las pantallas

Se ausentó por un tiempo de los foros de grabación, después de tener a sus dos hijos. Hoy día, Florencia de Saracho se siente feliz y agradecida con un proyecto que hoy termina.

“Después de dos años es difícil acostumbrarte a las jornadas de trabajo, pero bueno, la verdad que a las tres semanas agarras el ritmo”.

Estar en un proyecto donde su personaje es cómico le dio un poco de miedo, pero poco a poco lo fue perdiendo para dar lo mejor en cada escena.

Florencia está feliz con lo que ha logrado en su carrera. Foto: Cortesía

“Cuando me dijeron ‘vas a hacer comedia y las únicas que llevan la comedia en la historia son Angélica Vale y tú’, me dieron nervios porque nunca había hecho comedia y ella realmente es su fuerte, entonces sí tenía pavor, la verdad, en cuanto empecé a grabar fue muy fácil, muy sencillo, porque Angélica me daba una réplica padrísima”.

Trabajar con Angélica Vale le dio conocimiento “me daba tantos consejos que fue lo más sencillo, ha sido la novela más ligera, más sencilla, con un personaje muy relajado, aparte es muy parecido a como yo soy, de gritona, hiperactiva, de andar todo el tiempo resolviendo el mundo a mi manera, la verdad es que me sentí muy a gusto y fue una novela muy fácil cuando yo creía que iba a ser la telenovela más difícil de mi vida”.

En su carrera lo que más le ha gustado a Florencia es que los productores la buscan por su esencia, tanto en Y mañana será otra día, como en La mujer del vendaval fue completamente ella.

Ya quiere otro proyecto. Foto: Cortesía

Para la actriz el combinar estos dos géneros es lo más padre de su carrera, aunque confiesa que por el momento sí se le hace pesado estar en una telenovela de nueve meses llorando, aunque solo quiere un mes de vacaciones y volver.

“Me hablan productores y me dicen ‘eres tú, es tu forma de ser’. Me encanta la comedia, me fascina, me gustaría estudiar algo que tenga que ver con comedia, me encanta improvisar y en esas dos novelas fue de improvisar, y que un productor te diga ‘mete de tu cosecha, tú propónlo’, eso es bueno, porque normalmente te dan un guión con unas palabras que a veces quedan raras, te vez como mal actuada, estos personajes me encantan, aunque también te confieso me encanta el drama, me gusta llorar, se me hace algo muy fácil, me dicen ponte a llorar y lloro y lloro me meto rápido en el personaje. Me gusta hacer de las dos, pero sí me gustaría hacer algo fuerte de drama”.

Su faceta de mamá

“Ser madre y trabajar para ella es muy fácil. Yo me comparo con amigas o primas que se complican la vida, yo digo que es muy fácil, mientras tengas en tu casa el equipo, tu gente que te ayude, tu mamá o tus nanas. Yo en mi caso tengo nanas porque mis papás son de Sonora, y la familia de mi esposo no vive aquí, estamos solos, entonces tengo a mis nanas que son maravillosas, estoy organizada con ellas cuando vienen jornadas de novela necesito que estén al cien, siempre tengo una extra, ahí a veces me critican mucho por eso, pero yo digo que es mi tranquilidad, yo preferiría ahorrarme y no pagar una extra, pero siempre que estén dos o tres porque son dos hijos. Yo tengo tres porque salen cada 15 días, y teniendo eso tranquilo puedo trabajar, puedes trabajar como millones de mujeres, organizándote no pasa nada”.