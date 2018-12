Aseguran 11 mil litros de diésel y 14 toneladas de droga en BC

Tijuana, Baja California.- Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) aseguraron once mil litros de diésel, alrededor de 14 toneladas de drogas, once vehículos de lujo, entre otros artículos, durante tres cateos realizados en dos domicilios de Tijuana y uno de Playas de Rosarito.

Fueron cateadas dos viviendas de Tijuana y una de Rosarito. Foto: PGR

A través de un comunicado, la PGR anunció que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) obtuvo una orde de cateo para los inmuebles relacionados con la probable comisión de delitos en materia de hidrocarburos.

Ahí encontraron once mil litros de diésel, once mil 979 kilos de marihuana, dos mil 025 kilos de clorhidrato de metanfetamina, once vehículos de lujo, un remolque, una motocicleta, un teléfono celular, un silenciador y un cartucho para arma de fuego.