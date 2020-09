18 personas han muerto en accidentes en Navolato

Sinaloa.- Preocupa a las autoridades de Navolato el incremento en el número de accidentes viales que se ha registrado en los últimos días, muchos de los cuales pudieron haberse evitado si los conductores hubieran sido más precavidos, comentó el director de la Policía Municipal, Valentín Almanza Avilés.

Algunos siniestros viales han ocurrido por invasión de carril en diversos puntos del municipio, por lo que no hay forma de poner un elemento de Tránsito.

Solo durante la tarde-noche del pasado martes se registraron cuatro hechos de tránsito, tres de ellos en la sindicatura de La Palma. Por fortuna no hubo fallecidos, pero resultaron tres personas lesionadas, comentó. Dos de estos hechos ocurrieron en lugares donde no hay siembras que tapen la visibilidad.

De acuerdo con el jefe policial, debido a la pandemia del coronavirus se han presentado cifras a la baja en accidentes viales en comparación con años anteriores, ya que, con las playas cerradas, el número de vehículos que circula, sobre todo por la carretera cuatro carriles de Culiacán a Altata, es mucho menor. No obstante, en los últimos días ya se han presentando varios hechos.

De enero a septiembre de este 2020 han fallecido 18 personas en accidentes de tránsito, cuando las estadísticas anteriores están entre 20 a 25 víctimas al año. En este mismo periodo se registraron 139 accidentes, los cuales dejaron 121 personas lesionadas.

De acuerdo con las estadísticas, en este municipio se han venido registrando entre 230 a 250 hechos viales al año, los cuales dejaron alrededor de 300 heridos.

Almanza Avilés llama a los conductores navolatenses y a los visitantes a que circulen con moderación, no se distraigan con el celular, no lleven la música a todo volumen, usen el cinturón de seguridad y no invadan carril. Recordó que un accidente vial cambia la vida de las personas, ya que puede ocasionar una discapacidad o la muerte.

Antes de la pandemia, la mayoría de las personas que sufría accidentes viales eran de Culiacán; por esta razón invita a los pobladores de este municipio a manejar con precaución cuando abran las playas y vayan de visita.