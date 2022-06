200 muertos podría tener la fosa ubicada entre Michoacán y Jalisco; urgen agilizar excavaciones

Villamar, Michoacán.- La cifra de 17 muertos localizados hasta el momento en una fosa clandestina ubicada en los límites de Michoacán y Jalisco podría crecer a los 200 cadáveres, aseguran integrantes del Colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (DECOFEM); las Madres Buscadoras de Jalisco estiman haya hasta mil cuerpos.

Evangelina Contreras es una de las decenas de personas que han estado reportando este punto ya que esperan encontrar a sus hijos, esposos, hermanos y demás familiares desaparecidos en esta fosa, que ya se encuentra en la mira de todos.

Sin embargo, las integrantes de este grupo de búsqueda señalan que las autoridades poco atienden sus peticiones y respetan sus derechos, por el contario, acusa, que hay funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y de la Comisión Local de Búsqueda (CLB) que suelen poner trabas con la intensión de frenar los trabajos de sus colegas y las búsquedas de los colectivos.

Hoy 27 de junio esta historia dicen se volvió a repetir. Al menos cinco personas del Colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán intentaban acompañar en las actividades que realizarían las autoridades estatales, sin embargo, estas les negaron el acceso a la zona conocida como Los Negritos, en el municipio de Villamar, Michoacán.

"Nos acordonaron el lugar y no nos dejan entrar. Están diciendo que no nos pueden dejar entrar cuando nosotros tenemos el derecho a la verdad y tienen que darnos el acceso, pero la Comisión Estatal están diciendo que no nos dejen entrar, que solo den acceso a un colectivo que apoya la diputada Margarita López, que se llama "Buscando Cuerpos", nadamás con ellos quieren trabajar y a todos los demás nos niegan la ayuda”.

A pesar de las múltiples peticiones de ayuda que los colectivos emitieron a la FGE de Michoacán y a la Comisión Local de Búsqueda la localización de la fosa en Los Negritos no se dio por ellos, sino por una denuncia anónima que llegó a la Policía Municipal de Villamar quien al atender el reporte ubicó restos mortales en la zona, acusan familiares de desaparecidos. Foto: Cortesía

Fue el reclamo de una de las personas inconformes, quien decidió permanecer en el anonimato ante el temor a las represalias de la representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y demás autoridades estatales.

Arbitrariedades como esta acusan son comunes en Michoacán. Como ejemplo, dicen que del pasado 30 de mayo al 3 de junio las autoridades habrían promovido una búsqueda de campo en los límites de Michoacán y Jalisco, en la que participarían miembros de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Local, sin embargo, tras dos días de actividades decidieron no continuar con lo que estaba marcado en el plan de trabajo.

Asimismo, acusan a las autoridades estatales de desinterés, simulaciones de trabajos y bloqueo al acceso a la verdad y a la justicia hacía las víctimas de desaparición forzada y homicidio.

"No se completaron los cinco días, quisieron espantarnos... (El primer día) nadamás fue actos de investigación de la Fiscalía, se juntaron todas, en la tarde se reunieron todos, nosotros no supimos que hablaron, nosotros queríamos entrar a ese punto y dijeron que no se podía, llegaron y no se tardaron más de 10 minutos... (El segundo día) nos llevaron nadamás a hacer recorridos por brechas pero búsquedas jamás se hicieron", explican.

El Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco también están al pendiente de los trabajos que se realizan en la fosa clandestina ubicada en la zona conocida como Los Negritos, dentro del municipio de Villamar, Michoacán, pues dicen podría haber hasta mil personas enterradas. (Captura)

Aparte de la fosa de Los Negritos, que algunos colectivos se han atrevido a decir que podrían tener hasta mil cuerpos enterrados, dicen hay por lo menos otra ya localizada a escasos kilómetros pero que las autoridades de la CLB se han negado a trabajar argumentando que el lugar tendría vestigios prehispánicos, dejando de lado los restos mortales de corta data y prendas de vestir ahí localizadas.

Para quienes buscan a sus desaparecidos dicen es desesperante ver como las autoridades muestran poco interés por quienes han sido víctimas de desaparición y por el esfuerzo que cada uno de ellos hace para dar con su ser querido.

Carmela López ha viajado desde el Estado de México en diversas ocasiones a los límites de Michoacán y Jalisco con la esperanza de encontrar a su esposo César Aarón Alarcón Ramírez, quien desapareció el 20 de julio del 2020 entre Jacona y La Barca junto con su camión de carga.

Actualmente ella también está a la espera de encontrar al padre de sus hijas en la fosa de Los Negritos, sin embargo, las excavaciones no tienen la agilidad que ellos desean y las familias, en la mayoría de los casos, carecen de recursos económicos para estar destinando a viajes, sean cortos o largos, pero que para ellos resultan inútiles debido a la burocracia y pasividad con que dicen suelen trabajar las autoridades.

"Son puntos que no quieren trabajar, que porque está riesgoso. Pero, ¿Qué les cuesta meter mucho gobierno, hasta por aire, pero para que la gente recupere a sus familias?", cuestiona Eva.

A la problemática de las 4 mil 326 personas desaparecidas que tiene Michoacán hasta el pasado 27 de mayo se suma el de la constante inseguridad que actualmente vive el estado gobernado por MORENA, considerado ya como el que más homicidios dolosos tiene en todo el país.

"Michoacán de verdad que hay una desaparición horrible... (pero) no quieren que se dé el indicio que tienen de mortandad y de desaparición, aquí en Michoacán, lo están cubriendo completo y a uno mismo le han dicho que no quieren que el indicio suba, que no se vea que es el peor lugar... Si realmente se trabajara en Michoacán va a empezar a destaparse mucho, ¡pero muchísimo!", advirtió la integrante del Colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán.

Alguno de los múltiples llamados de auxilio que ciudadanos hacen en las redes sociales debido a las constantes desapariciones forzadas que se perpetran en la región Ciénega que une a Michoacán y Jalisco. (Captura)

PIDEN AYUDA PARA REALIZAR BÚSQUEDAS DE CAMPO

A pesar de la poca ayuda que ofrecen las instituciones gubernamentales y a los escasos recursos económicos con que cuentan, los familiares de desaparecidos dicen que sus búsquedas de campo no pararán.

Ante la compleja situación que a diario viven, además de el dolor de no conocer el paradero de sus ser querido, los integrantes del colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (DECOFEM) claman ayuda a la sociedad en general con herramientas de trabajo, insumos y donativos económicos para poderse movilizar.

"Las familias compramos de nuestra bolsa muchas de las herramientas, alimentos, transporte para búsqueda de personas desaparecidas en terrenos y fosas, pero como muchas de nosotras no trabaja por buscar, gastamos lo que nos da nuestra familia, pero es muy pesado solventar todos estos gastos por nosotras solas, por lo que pedimos de su apoyo, si nos pudieran donar herramienta, sueros, agua, medicamentos para primeros auxilios", explicaron en su petición de ayuda que externaron a DEBATE.

Quienes deseen realizar algún donativo económico lo puede depositar a la cuenta bancaría BBVA 41523136 58334755 que está a nombre del colectivo DECOFEM.

Entre los artículos que requieren pare realizar las excavaciones en diversos tipos de terreno y que puedes donar están:

Artículos que requieren para realizar búsquedas de personas desaparecidas en campo y fosas clandestinas Guantes Brocha de ½ Brocha de 1 Brocha de 2 Machetes Lámpara de mano Pala redonda Pala espadón Pala cajuelera Picos Bolas de rafia Cinta Plana 200 metros Piola 180 metros Cuerda 5”mt Varillas Guantas de carnaza (pares) Cuerda dinámica 200 metros Cinta tubular 36 metros Lámpara de Casco Arnés Poleas Pareas de rodilleras Silbatos Navajas Visores Brújula Binoculares Cuerda estática 200 mts Mosquetones Rozadera para Cuerda Barretas 125 centímetros Barretas 105 cm Fajas Cucharas tipo albañil Criba malla media Criba malla pequeña Lonas o carpas medianas Guantes Quirúrgicos Guantes de Tela Guantes de Carnaza Trajes Tyvek