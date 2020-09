200 policías de Culiacán reprueban el examen de Control y Confianza

Sinaloa.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro anunció qué han sido 200 policías municipales los qué no pasaron el exámen de control y confianza. Al no ser aptos para estar en la corporación deben destituirlos de su cargo, pero no hay dinero para el pago de la indemización o liquidación.

Hay casos de policías que son aptos para volver hacer el examen pero otros no, los qué no están pensando en darles otra encomienda, pero desconfianza por qué al no pasar el examen quiere decir que no han hecho bien su trabajo.

La mayoría de quienes no aprueban el examen por la falta de ética profesional o por qué pueden estar involucrados con organizaciones delictuosas.

El presidente municipal de Culiacán explicó qué los elementos están en constante capacitación, pese a qué este año ya no contaron con el apoyo del Fortaseg, recurso qué el gobierno federal enviaba a los ayuntamientos para el fortalecimiento de la seguridad municipal.