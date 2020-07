5 horas esperaron junto al cuerpo de Luis la llegada de forenses en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Horas de tristeza e impotencia vivieron familiares de un joven que fue encontrado sin vida de un balazo en la cabeza en las inmediaciones del rancho Santa Bárbara, perteneciente a la comisaría de Mojolo, del municipio de Culiacán, Sinaloa.

Las autoridades tardaron cerca de cinco horas para llegar al lugar y levantar el cuerpo de quien llevaba por nombre Luis N., de 30 años de edad, con domicilio en la comisaría antes mencionada.

Salió en la mañana

A temprana hora de ayer, el infortunado salió de su vivienda con el propósito de buscar una vaca que tenía extraviada en el monte.

Pasó una hora, cuando presuntamente los familiares del hoy fallecido se intentaron comunicar con él y, al no tener respuesta, fueron a la zona a la que había avisado.

Algunos familiares del joven llegaron hasta el rancho Santa Bárbara, ubicado en el camino de terracería que conduce a la comunidad de Paredones.

En ese sitio caminaron alrededor de 500 metros entre veredas y maleza, hasta que encontraron bocarriba el cadáver de Luis N. en medio de un pequeño arroyo.

El aviso se hizo aproximadamente a las 08:00 horas y se esperaba que personal de la Fiscalía llegara pronto, pero no fue así.

Difícil espera

Las autoridades brillaron por su ausencia. Ya era cerca de mediodía, y no se presentaba nadie para llevar a cabo las diligencias o delimitar el área para que no se contaminaran las evidencias.

Los que llegaron y acordonaron el sitio fueron integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado.

El calor y la humedad que se sentía en el sitio no eran impedimentos para que los allegados, que estuvieron en todo momento acompañando a la familia.

Ya rondando las 13:00 horas, se presentaron elementos de Seguridad que integran la Base de Operaciones Mixtas Urbanas (BOMU) y tomaron control del perímetro.

Se volvió a solicitar la presencia de agentes forenses.

Por fin llegan

Especialistas en ciencias forenses e investigadores arribaron para hacer los protocolos de peritaje. Procedieron a solicitar los detalles que tenían los soldados que actuaron como los primeros respondientes.

Los trabajos de campo se realizaron, y no hubo muchas evidencias que procesar; sin embargo, se hizo la revisión del cadáver y se descubrió que tenía un disparo en la sien, con entrada y salida que provocó expulsión de masa encefálica. También se rumoró un presunto suicidio, pero no quedó confirmado al no encontrase un arma, y la investigación giró como asesinato.

Por último, se ordenó que la víctima fuera llevada al anfiteatro en Culiacán.