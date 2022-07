5 motocicletas detenidas y 13 actas de hecho, en el operativo de cero tolerancia en Mazatlán

Sinaloa.- El Gobierno de Mazatlán a través de la Seguridad Pública Municipal, implementó en las últimas horas el operativo de revisión vehicular y “Cero Tolerancia” a las unidades, lo que dio como resultado la detención de cinco motocicletas, que fueron depositadas en la pensión municipal. Además, los agentes operativos y de Tránsito elaboraron 13 actas de hechos con 23 infracciones.

Las acciones implementadas durante la noche del lunes y madrugada de este martes se realizaron en distintas calles y avenidas del puerto, para inspeccionar vehículos y personas.

Entre los hechos de infracción destacan la falta de placas de circulación, conducir sin licencia, no portar casco protector, no respetar los señalamientos viales, circular en sentido contrario y abandonar el vehículo en la vía pública. Cabe destacar que, en este operativo, no hubo personas detenidas.