50 mil pesos el pago por atentado a locutora en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Poco antes del medio día de este martes 28 de noviembre, la Fiscalía General del Estado en medio de una rueda de prensa anunció, sobre la detención de dos hombres a los cuales se les atribuye el atentado en contra de la locutora local Cecilia Méndez de 62 años de edad, misma que habría sido baleada junto con su hijo mientras estaban a bordo del carro particular de la misma, quedando gravemente herida y que falleciera el 31 de Octubre en un hospital privado.

El encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Raúl Sánchez Jiménez, detalló que los detenidos son José Armando, de 23 años y Gerardo de 26 años, mismos que recibieron un pago de 50 mil para cometer el crimen.

Agregó que siguen con las investigaciones del caso para esclarecer el móvil y dar con el o los autores intelectuales del asesinato.

“Se sigue con las investigaciones para los autores materiales y esclarecer perfectamente las circunstancias de espacio, tiempo y modo que llevaron a la comisión de este delito. Todavía no y no podemos dar a conocer por no afectar las investigaciones”.