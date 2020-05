7 muertos y 9 heridos deja balacera en penal de Puente Grande

Guadalajara, Jalisco.- Un saldo de 7 personas muertas, 9 heridas, 5 agresores detenidos y dos armas de fuego aseguradas dejó una fuerte balacera registrada alrededor de las 13:30 horas de hoy en el interior del penal de Puente Grande, de Jalisco, confirmó la Fiscalía General del Estado.

Extraoficialmente se había dicho que la disputa inició a raíz de una contienda deportiva de beisbol que tuvieron los internos y que incluso la agresión habría sido directa en contra de un encargado del módulo. Sin embargo, mediante una rueda de prensa ofrecida unas horas después, el director general de Previsión y Reincersión Social, José Antonio Pérez Juárez, confirmó que minutos antes de la riña se había llevado a cabo una competencia formal de beisbol, pero que sería apresurado decir que esta fue la causa y descartó la versión de que el ataque inicial haya sido en contra del personal del lugar.

"Nunca hubo un intento de motín, no existio en su inicio ni siquiera una riña o contienda entre internos. No tuvimos ni un vidrio roto, no tuvimos ni un daño al centro de centenciados".

Declaró Pérez Juárez y añadió que únicamente se registraron entre entre 6 y 7 detonaciones al interior del penal cuando ellos intervinieron.

"Inmediatamente reforcé al grupo de vigilancia del mismo centro, que ya habían tomado acciones y que inclusive en ese momento aseguramos a cinco personas que habían sido quienes agredieron a otros compañeros al interior del centro de centenciados"

Sin comprometerse a dar la versión, el director general de Previsión y Reincersión Social explicó cómo pudo haberse dado el desarrollo de la pelea entre internos del lugar.

"Un grupo muy reducido agredió (... ) enardecida en respuesta a lo que ellos consideraron algo injusto. Porque las personas agredidas no eran personas que causaran problemas al interior del centro (y) reaccionaron violentamente con las consecuencias de algunos agresores fallecidos, cinco agresores detenidos por nuestro propio personal".

Sigue #EnVivo el corte informativo sobre los hechos recientemente suscitados en Puente Grande. — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) May 22, 2020

Sobre el saldo de la riña el Fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, reveló los siguientes detalles:

7 muertos: 3 por arma de fuego y 3 por golpes

9 heridos: 3 por arma de fuego y 6 por golpes

5 agresores detenidos

Se aseguraron 2 armas de fuego aseguradas, una de calibre 0.380 y otra de calibre 5.7 mm.

Se aseguró 1 artefacto explosivo de fabricación casera.

Aunque no se dio nombres de las personas fallecidas, heridas ni detenidas, el coordinador del gabinete de seguridad, Macedonio Támez Huajardo, emitió un mensaje a la familia de los internos, quienes desde las afueras del Centro Penitenciario de Puente Grande pedían desesperadamente información sobre lo acontesido:

"Quiero decir que están en calma todos los reclusorios, particularmente el de centenciados. Después de este penoso suceso la propia autoridad de los reclusorios puso orden, de tal manera que las familias que tiene ahí algún interno pueden estar tranquilas".

Duarante la rueda de prensa de dio a conocer que a la fecha hay 13 mil 538 internos al interior del penal de Puente Grande.

También te puede interesar: