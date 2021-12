A 10 días del ataque armado en Guaymas, sin avances en la investigación

Sin embargo, reconoció que pese a la ardua investigación y las numerosas diligencias periciales, hasta ahora no se ha determinado con certeza quienes fueron los responsables del ataque.

La Fiscalía de Sonora reiteró que el ataque en el Ayuntamiento de Guaymas no estaba dirigido contra las jóvenes integrantes del colectivo Feministas del Mar, que se manifestaban en el lugar por motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Guaymas.- A 10 días del ataque armado en el Ayuntamiento de Guaymas , donde murieron tres personas, entre ellas la activista Marisol Cuadras, la Fiscalía General de Justicia de Sonora aseguró que mantiene las investigaciones , que hasta ahora han dejado 11 detenidos , pero no informó avances .

Raúl Durán Periodista

