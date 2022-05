A 26 años de la tragedia en la Santa Rosa el peligro está latente, ya que las autoridades se han cruzado de brazos

Mazatlán, Sinaloa.- Para Don Juan López, padre de Mireya, quien era una joven estudiante de 19 años de edad, y quien desafortunadamente perdió la vida debido a la imprudencia de un conductor de un camión urbano ruta Jabalíes la noche del 31 de mayo de 1996, el dolor y el recuerdo de su hija aún prevalece entre su familia.

“Yo vengo a limpiar ahorita temprano, a darle una pintadita a ponerle flores, ya en la tarde venimos con la familia, aquí seguimos nosotros”, comentó Don Juan, vecino de la colonia Pemex, donde ese día dos personas más de ese asentamiento también perdieron la vida.

Sobre la conmemoración de un año más de la lamentable tragedia nos comenta que cada días son menos personas las que acuden al lugar donde se construyo un obelisco con los nombres de los 33 fallecidos aquel día trágico y que aún prevalece en la memoria de quienes estuvieron ahí presentes en cualquiera de las situaciones, algunos rescatando personas heridas, algunos levantado los cuerpos de los fallecidos y otros más capturando las imágenes que al día siguiente serían noticia.

Don Juan López, padre de Mireya/ El Debate

A pesar de esa gran tragedia que se suscitó en el cruce de las vías del tren que atraviesan la Avenida Santa Rosa entre el Fraccionamiento Playa Sur, Infonavit Jabalíes, colonia Federico Velarde, y la Burócrata hoy en día el peligro sigue latente ante la falta de atención de las autoridades tanto municipales, estatales como federales, así como de los funcionarios de Ferromex quienes mantienen en descuido y abandono el lugar y ya hasta sin personal guarda vías quienes se encarguen de bajar las plumas metálicas de manera manual.

Al ser un paso obligatorio de dicha máquina de acero y que transita diariamente por ese lugar los vecinos comentan que después del trenazo histórico han seguido los accidentes en dicho paso vehicular, donde las medidas de seguridad sólo han quedado en promesas de parte de las autoridades.

“Se había comentado en un principio que se haría un puente, ya hace varios años, también que harían un túnel para que los carros pasarán por debajo de las vías, pero sólo quedó en eso en promesas, aquí la gente no hace caso al saber que pasa el tren de todos modos no ponen atención, sí hace sonar su silbato al momento de aproximarse al cruce pero muchos por ganarles el paso se accidentan y pues ahora que ya no se cuenta con nadie que baje las plumas pues con mayor razón”, comentó un vecino del Infonavit Jabalíes.

Foto del día de los hechos/ El Debate

En el lugar a un costado de donde ocurrió el accidente se ven algunos cenotafios que han sido víctimas del vandalismo y otros que sus deudos tratan de conservar en buenas condiciones, en este día de conmemoración algunos lucieron impecables y con alguna ofrenda floral.