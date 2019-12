A balazos asesinan a un hombre en Las Coloradas, Culiacán

Sinaloa.- Sobre una loma junto al cerro en la colonia Las Coloradas fue encontrado el cuerpo de un hombre muerto que fue ultimado con un balazo en la cabeza.

El occiso no pudo ser identificado en el lugar y a decir de los pocos vecinos del sector no lo reconocen, por lo que se especula no es habitante de la zona.

Se informó que la víctima es de complexión regular, tez morena clara y de entre 30 a 35 años de edad.

Aproximadamente a las 7:30 se les notificaba a los operadores del número de emergencias que a dos calles del comedor comunitario de la colonia Las Coloradas había una persona herida con proyectil de arma de fuego.

Policías llegaron minutos después y al confirmar el atentado aseguraron el área donde posteriormente llegaron paramédicos de Cruz Roja para dar los primeros auxilio pero al revisar al varón declararon que ya había fallecido al no responder a los estímulos.

Confirmado el deceso los agentes de la Policía Municipal acordonaron para que los curiosos que se empezaron a acercar entre ellos varios niños.

El tiempo de trabajos forenses se extendieron por más de una hora donde en el procesamiento del perímetro no se localizaron casquillos, lo que hizo suponer que el cuerpo pudo ser abandonado en el sitio por los presuntos responsables.

Tras llevar a cabo el peritaje se dio la orden de trasladar el cadáver al anfiteatro para las autopsias reglamentaría y su posterior reconocimiento.