A joven se le truena la llanta por ir a exceso de velocidad en Cosa Rica, Culiacán, y se vuelca

Al no poder moverse en esos momentos, se comentó que las mismas personas que viven en los alrededores se apresuraron a solicitar ayuda para Alberto, pues ya se había asegurado que se encontraba con vida.

El afectado, quien vive en la colonia Popular, p resuntamente iba a exceso de velocidad cuando le tronó una de las llantas. Al tomarlo desprevenido, el conducir supuestamente trató de manotear el volante para evitar el percance, pero al no lograrlo se salió del tramo carretero.

Sinaloa.- Alberto es un joven que, la mañana de ayer, se accidentó en su camioneta en las inmediaciones del parque Industrial de la sindicatura de Costa Rica , perteneciente al municipio de Culiacán , presuntamente por ir a exceso de velocidad lo que provocó que se le tronara una llanta . Por fortuna, no presentó lesiones graves , así lo establecieron las autoridades en el lugar.

Hernán Alfaro Editor de policiaca

Egresado desde el 2009 y titulado como licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Durango con sede en Culiacán.

A partir de marzo del 2010, se me da la oportunidad de ingresar en editorial EL DEBATE primeramente como reportero para el periódico LA I donde estaba desarrollándome como reportero en diferentes secciones por un lapso estimado de dos años.



Posteriormente se me dio la oportunidad de iniciar mi labor en la misma empresa, pero ahora para periódico EL DEBATE donde comencé a desarrollarme en temas de seguridad, cubriendo Nota Roja también como parte para el equipo de reporteros.

Actualmente, estoy como editor de la sección de Policiaca en lo que respecta al área de Culiacán, con el propósito de brindar la información más veraz y objetiva, con un buen grupo de trabajo.



Además, durante mi estancia, he sido parte del equipo que ha realizado coberturas en desastres naturales como el huracán Manuel y Williams entró tipo de hechos que han impactado a la sociedad.

En otra parte, cuenta con distintos cursos como: La Reforma Penal y la Construcción de la Noticia, Comunicación, y Retroalimentación como parte de Recursos Humanos de EL DEBATE.