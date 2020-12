A proceso el presunto feminicida de Abril, cajera asesinada en tienda de Mazatlán, Sinaloa

Sinaloa.- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa obtuvo el día miércoles el auto de vinculación a proceso en contra de Daniel, el presunto asesino de una joven madre de nombre Abril, ocurrido el pasado día 25 de noviembre en Mazatlán, Sinaloa.

Los Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa fueron quienes detuvieron al presunto responsable de asesinar a una mujer en una tienda de conveniencia en El Venadillo, una comunidad de la ciudad de Mazatlán (Muere acuchillada cajera de tienda de conveniencia en Mazatlán, Sinaloa) y como resultado de los primeros actos de investigación realizados fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, debido a la evidencia se le acreditó la flagrancia delictiva.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Abril era una joven de 24 años, madre de una bebé de apenas dos. Ella residía en Culiacán, donde trabajaba como maestra, pero por la muerte de su hermano se encontraba en Mazatlán rezando el novenario. Aquel fatídico día de su cobarde asesinato estaba en compañía de una hermana en el negocio donde se presume que acababa de entrar a laborar hace apenas tres días antes del crimen.





Como alegre y buena amiga la describen quienes la conocieron, que sin duda la extrañarán y se encuentran inconsolables por la pérdida. "Abril era muy extrema le gustaba la adrenalina, le gustaba pasearse en cuatrimoto por los ranchos, era muy alegre y muy buena amiga, yo iba a venir el último día del novenario de su hermano para platicar con ella, pero lamentablemente me enteró de lo que le pasó y no he podido parar de llorar por ella", mencionó una vieja amiga de la joven a la que le fue arrebatado el futuro.

Aquellos que quisieron a la joven se reunieron el pasado 27 de noviembre para darle el último adiós. La tristeza del duelo se mezcla con la impotencia y el deseo de justicia, no quieren que el asesinato de Abril quede impune y mencionan la idea de organizar una marcha en su nombre.

Los restos de Abril quedaron descansando en un panteón ubicado sobre Libramiento Luis Donaldo Colosio Murrieta y Avenida Juan Pablo Segundo en la colonia Luis Echeverría, en la ciudad de Mazatlán. Ahora son sus seres queridos los que no descansarán para que el responsable pague por su crimen.

El mismo 25 de noviembre, día del asesinato, Daniel "N" fue detenido por elementos de la policía como presunto responsable, al cual encontraron escondido en un monte.

Los datos de prueba obtenidos y debidamente integrados, establecieron que el detenido cometió el asesinato con el uso de un arma blanca, ante esta situación se formalizó una denuncia ante el Ministerio Público para acreditar jurídicamente la presunta responsabilidad del agresor.

En audiencia inicial se determinó vinculación a proceso por homicidio doloso, con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y un plazo de 6 meses de plazo de investigación complementaria.

Hoy una pequeña sufre la ausencia de su madre y una mujer padece el dolor de que su hija le haya sido arrebatada en tan violentas circunstancias y a tan solo unos cuantos días de la muerte de otro hijo. Solo queda esperar que el proceso cotinue y la justicia caiga sobre el criminal.