¿A quién denunció Luz Raquel Padilla antes de ser quemada viva en parque de Zapopan, Jalisco?

Guadalajara, Jalisco.- Luz Raquel Padilla Gutiérrez desde hace meses pidió ayuda por todos los medios que tuvo a su alcance para proteger su vida de quien recibía amenazas de muerte, sin embargo, aún así fue asesinada en Zapopan, Jalisco.

Fue el pasado 16 de julio cuando la vecina de la colonia Arcos de Zapopan fue rociada en la vía pública con alcohol y se le prendió fuego, agresión que concluyó con su fallecimiento este 19 de julio.

Ante este macabro hecho, en las redes sociales han surgido las constantes denuncias públicas que la mujer de 35 años de edad y madre de un niño con problemas de autismo, difundió señalando el nombre de su presunto agresor y fotografías de él, por si algo le pasaba que la sociedad y las autoridades supieran en quien enfocar la investigación.

"Este tipo es mi agresor, me amenaza de muerte etc etc pónganse truchas!!! Porque aparte es cricroso!", fue el mensaje que posteó Luz Raquel el pasado 10 de mayo en el grupo público de Facebook "Los quemados de Guadalajara", publicación en la que también adjuntó una captura de una de las redes sociales del señalado, a quien le cubrió los ojos pero dejó ver el resto de su rostro y su nombre: Ismael.

Una de las publicaciones que emitió Luz Raquel Padilla en redes sociales denunciando a su presunto agresor. (Captura)

Siete días después Luz Raquel emitió un nuevo mensaje, ahora en la red social Twitter en el que vinculó y solicitó ayuda a las diversas autoridades de Jalisco.

"Hasta cuando voy a tener que vivir con miedo de que me pueda pasar algo y a mi familia y mi agresor sigue campante por la ciudad con el peligro de seguir haciendo daño #justicia #nomasviolencia #noquieromorir auxilio @AlertaGDL @FiscaliaJal @GobiernoJalisco @CJMJalisco”, escribió.

Junto a dicha publicación, la hoy fallecida adjunto una serie de fotografías en las que se leen mensajes amenazantes como: "Te vas a morir Luz", "Te vas a morir machorra" y "Te voy a quemar viva", amenazas que se cumplieron dos meses después.

Dichos mensajes hoy también fueron difundidos por DEBATE, medio que se trasladó hasta el inmueble en que Luz Raquel vivía en la colonia Arcos de Zapopan, Jalisco, para realizar una transmisión EN VIVO.

Además de emitir denuncias públicas, Luz Raquel también acudió ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco para denunciar formalmente las amenazas que recibía en la entrada de su casa, sin embargo, con su muerte se demuestra que nadie la protegió como ella pedía y como se debía.

La noche de ayer, tras darse a conocer que Luz Raquel Padilla Gutiérrez finalmente murió en una cama de hospital, producto de las quemaduras que presentó en el 80 por ciento de su cuerpo, la Fiscalía General del Estado de Jalisco se pronunció confirmando las denuncias que la víctima presentó e incluso señaló que "el agente del Ministerio Público había girado medidas de protección a la mujer, mismas que ya habían sido notificadas a las partes involucradas".

La corporación añadió que "ya investiga bajo el protocolo de feminicidio la muerte de una mujer quien el sábado pasado fue agredida en la colonia Arcos de Zapopan, en el municipio de Zapopan y quien debido a la gravedad de sus lesiones perdió la vida este martes 19 de julio".

Versiones extraoficiales también han señalado a la expareja sentimental de Luz como un posible agresor, sin embargo, la Fiscalía de Jalisco ha mencionado que aunque no se descartan otras líneas de investigación el principal investigado es el vecino inmediato de Luz Raquel, a quien ella ya había denunciado "por problemas relacionados con la convivencia vecinal".

Pese a ello también han declarado que "de acuerdo a los primeros datos obtenidos dentro de la carpeta de investigación no se cuenta con información que posicione a esa persona en el lugar que ocurrieron los hechos".

Luz Raquel Padilla Gutiérrez difundió en Twitter algunos de los mensajes con amenazas de muerte que le escribieron en las escaleras que llevaban a su casa en la colonia Arcos de Zapopan, en el municipio de Zapopan, Jalisco. (Captura)

INVITAN A EXIGIR JUSTICIA PARA LUZ EN CDMX Y JALISCO

La indignación social y de organismos ya se han hecho notar en Jalisco y en la capital de México, quienes preparan exigencias de justicia para Luz Raquel.

"Desde el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres CLADEM Jalisco, externamos nuestra profunda INDIGNACIÓN ANTE EL FEMINICIDIO DE LUZ RAQUEL PADILLA GUTIÉREZ... enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y nos unimos en su exigencia de Justicia", señaló el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM) Jalisco y ha convocado a la población a una marcha.

Una manifestación convocada por la Red “Yo Cuido” será este 21 de julio a las 12:00 horas en la calle Manuel López Cotilla #1013, en la colonia Del Valle Centro, en la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Colectivos a favor de los derechos de la mujer también se están uniendo para mañana, en punto de las 12:00 horas, replicar dicha protesta pero en Zapopan, Jalisco. En este caso la movilización tendrá lugar frente a la Comisaría General De Seguridad Publica Zapopan que está ubicada en el bulevar Panamericano #310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento.