A respetar reglas de Tránsito pide Educación Vial Estatal de Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- Se ha llegado a la cifra de 25 muertos en accidentes automovílisticos en lo que va de este 2020, una cifra que en comparación de otros años han sido pocos, comentó el coordinador de Educación Vial perteneciente a Dirección de Vialidad y Transportes del gobierno del estado de Sinaloa, Roberto Jaime Rodríguez.

“Los accidentes son inesperados, son fortuitos pero siempre porque se comenten errores, las atribuciones pueden ser la velocidad, la desatención a los señalamientos viales, la distracción al ir hablando por el célular, lo que ocurrió el día lunes no fue atropellamiento, esto ocurre sólo cuando se presenta entre un peatón, fue un accidente tipo choque ya que fueron dos las unidades que participaron, a eso se le llama colisión porque hay impacto entre dos vehículos”, señaló Rodríguez.

Hay que evitar utilizar el uso de celular mientras se va conduciendo, de la misma forma no rebasar el límite de velocidad permitido en la ciudad, y sobre todo respetar los señalamientos viales.

“No hay que esperar a tener una enfermedad contagiosa para poner en riesgo la vida, simplemente en un instante en una distracción, en una condición de un desacato a una regla de tránsito te puede cambiar la vida, siempre que nos pongamos en la vía púbica hay que respetar las reglas viales cómo a nosotros mismos ya que podemos perder la salud, dinero y sobre todo la vida”, mencionó Jaime Rodríguez.

El encargado de Educación Vial del gobierno del estado hace un llamado a cumplir las reglas de tránsito ya que al no respetar la primera respetar estas disposiciones se puede perder mucho, ya que a la gente les gusta no faltar al respeto a dichas normas viales, saben que tienen que utilizar el cinturón de seguridad, que no debe manejar sin estar en sus cinco sentidos, que en materia de vialidad las cosas no deben ser a medias sino completas para hacer el mejor uso de la vía pública, finalizó.