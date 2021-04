A través de WhatsApp, sicarios coordinan asesinato de Benjamín Yeshurun Sutchi

Ciudad de México.- Luego del asesinato del criminal israelí, Benjamín Yeshurun Sutchi y su ayudante, el 24 de julio de 2019, autoridades encontraron un celular Lenovo color negro, cuyo WhatsApp contenía un grupo en el cual se había coordinado el atentado.

Antes de huir del lugar, los sicarios abandonaron una bolsa de mano negra en la entrada del centro comercial, la cual llevaba dentro dos pistolas Glock, tres cargadores, quince cartuchos y el celular con el cual se planificó el asesinato.

El ataque fue atribuido inmediatamente al Cártel de Jalisco Nueva Generación, con el que Yeshurun Sutchi tenía trato desde que reingreso a tierras mexicanas luego de ser deportado por narcotráfico en el año 2005.

En el grupo de WhatsApp participaban varias persona con los alias de Canelo, Yuca, Dany, La Güera —quien fue la única detenida—, Bryan Tra y Barbas, quien llevaba el mando de la agrupación.

Fue así que, desde el chat de WhatsApp, se dio la instrucción de asistir a una taquería por las armas, no estacionar cerca los carros los unos con los otros para un escape más fluido, y la luz verde para proceder a la ejecución.

"El Barbas" fue también quien escribió el mensaje "Ahí mero, apá", en el chat, para confirmar al equipo criminal, donde sería justamente el ataque contra los dos israelís.

"No tan pegados los carros, tomen su distancia", "Oye, y ¿dónde nos reuniremos para los juguetes, comandante?", "En los tacos donde estábamos", "Cada quien agarra su corta, porfa, bien pilas, no quiero fallas, cada quien ya sabe su lugar", "El amigo llega en 5 minutos, no podemos fallar", fueron algunos de los comentarios.

