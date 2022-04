AMLO lanza dura crítica contra la ONU por no haber parado a tiempo la guerra entre Rusia y Ucrania

Ciudad de México.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hoy fue duramente criticada y cuestionada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien en su rueda de prensa La Mañanera preguntó "¿Que no pudieron antes de que se desatara la guerra convocar a las partes?".

Los cuestionamientos del morenista fueron emitidos debido a que hoy se decide en el consejo de seguridad si se expulsa o no a Rusia de la ONU, esto debido a los ataques bélicos que ha mantenido en contra de su vecino país Ucrania.

Al respecto, AMLO lanzó una nueva pregunta. "¿Por qué no aceptar que esa guerra dejó al descubierto el fracaso de la política? Porque la política se inventó para evitar la guerra", señaló el mandatario federal y reclamó la nula intervención de los organismos que defienden los derechos humanos, quienes dijo pudieron haber realizado negociaciones que evitaran la muerte de cientos de ucranianos y rusos que hoy están en guerra.

"Si lo que sobra en la ONU son organismos de todo tipo, pero cuando deberían de aplicarse no lo hacen a tiempo ¿Que no pudieron antes de que se desatara la guerra convocar a las partes? ¿Qué hicieron? ¡Nada! (Ahora) es fácil decir vamos a decretar sanciones, sí, y vamos a mandar armas, pues sí, ¿Y las vidas?, ¿quién pone los muertos?", volvió a cuestionar López Obrador ante las masacres como la registrada en la ciudad de Bucha, en donde las fuerzas armadas de Ucrania localizaron al menos 410 civiles asesinados a sangre fría luego de haber recuperado el territorio que por días dominó Rusia.

El presidente de México incluso criticó que la ONU y demás líderes políticos de todo el mundo acepten votar por la permanencia o expulsión de Rusia del organismo, cuándo dijo lo ideal sería intentar retomar el diálogo.

"Hay que reparar el procedimiento y llamara a las partes a la negociación, al diálogo, a parar la guerra", dijo hoy Andrés Manuel López Obrador ante decenas de medios de comunicación y añadió "no estar en este caso, sí, polarizando y azuzando. Si no va a poder la ONU hablar con Rusia, porque expulsaron a Rusia entonces ¿quién va hablar con el gobierno ruso?... Imagínense, ¿cómo revolvemos el conflicto de Rusia con Ucrania si no tenemos una intermediación?", exclamó quien ha decidido combatir al crimen organizado en México con "abrazos, no balazos".

Sobre el voto que emitirá el represente permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, quien integra el Consejo de Seguridad, respecto a la expulsión o permanencia de Rusia, el presidente de México dejó ver hoy cuál será la postura que se tomará.

"Lo que hemos nosotros planteado es que no debemos votar por la expulsión de rusia, ni estar en contra tampoco. Nos vamos a abstener... Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se consiga la paz, esa es nuestra postura y para eso es la ONU y para eso es el consejo de seguridad, sino ¿quién lo va hacer?", concluyó.