Abigail Hay: familiares aseguran que comprobarán que la joven no se quitó la vida

Oaxaca.- Luego de que la semana pasada Abigail Hay Urrutia perdiera la vida tras que fuera aprehendida por policías municipales de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, sus familiares han asegurado que su muerte no fue un suicidio, sino un homicidio cometido por los elementos que la detuvieron, lo que, señalaron, se comprobará con los procedimientos que se le hagan al cadáver de la mujer.

El viernes 19 de agosto del año en curso, la mujer de 30 años fue arrestada por uniformados de Salina Cruz, después de que presuntamente atacara a su pareja sentimental en plena vía pública.

Posteriormente, los parientes de Hay Urrutia fueron notificados del deceso de la mujer, señalando que presuntamente la mujer se había quitado la vida utilizando su ropa intima cuando se encontraba en los separos.

En entrevista con El Universal, José Luis Hay, padre de Abigail, hizo hincapié en que demostrarán, con la segunda necropsia, que su hija no se quitó la vida, sino que fueron los agentes de seguridad municipales las que la asesinaron.

El día de ayer, martes 23 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó que la causa de la muerte de Abigail Hay fue asfixia por ahorcamiento. Asimismo, el Ministerio Público informó que no descarta ninguna línea de investigación sobre el fallecimiento de la joven madre.

Luego del procedimiento realizado por la FGE oaxaqueña, un equipo interdisciplinario llevó a cabo una segunda necropsia al cuerpo de la mujer en una funeraria del puerto, contando con el acompañamiento de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), donde se ratificó la causa del deceso indicado por la primera intervención.

"Lo hacemos para comprobar que mi hija no se suicidó. Yo no quiero que después de enterrarla me digan eso y den carpetazo, que también me digan que si no estoy contento con el resultado, la desenterremos. No quiero que jueguen con el cuerpo de mi hija, hay que respetarla. Antes de cualquier cosa que se hagan los estudios", refirió José Luis Hay al medio anteriormente citado haciendo aparente referencia al caso de la joven Debanhi Escobar en Nuevo León.

En un primer momento, las autoridades municipales y el juez cívico aseguraron que la joven se había suicidado usando su ropa interior apenas 3 horas después de haber sido arrestada, luego de haber sido detenida por agredir a su pareja en vía pública. Hasta la fecha, las dos necropsias hechas al cuerpo de Abigail han arrojado que murió a consecuencia de asfixia por ahorcamiento; su muerte se investiga como feminicidio.