Abigail es hallada muerta dentro de separos en Oaxaca: "Los policías me la mataron"

Oaxaca.- Luego de que el pasado viernes 19 de agosto fuera encontrada sin vida en los separos en Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, el padre de Abigail Hay Urrutia, denunció que fueron los elementos policíacos quienes la asesinaron.

"Los policías de Salina Cruz mataron a golpes a mi hija y después la ahorcaron", aseguró José Luis Hay, padre de la mujer que dejó dos hijos huérfanos.

Fue el pasado viernes 19 de agosto del año en curso cuando la mujer de 30 años de edad fue aprehendida por uniformados municipales y, luego de unas horas, se reportó su fallecimiento, afirmando que fue Hay Urrutia la que atentó contra su vida.

A través de su cuenta de Facebook, el padre de Abigail dio a conocer a amigos, familiares y conocidos que no se realizará el correspondiente funeral a la mujer de 30 años debido a que las autoridades no les han informado nada al respecto.

“Por medio del presente comunico a amigos, familiares que no se va llevar acabo el sepelio de mi hija Abigail Hay Urrutia el día hoy ya que las autoridades no me han informado absolutamente nada. El hecho es que mi hija está muerta, dos menores se quedaron huérfanos, no hay ningún detenido, no me dan la necropsia”, detalló.

Fue alrededor de las 11 de la noche del pasado domingo cuando José Luis Hay fue notificado sobre la detención de su hija en la cárcel municipal de Salina Cruz. No obstante, al llegar a las instalaciones le informaron que su hija se había suicidado con una prenda intima.

En tanto, el hombre sostuvo que él solo busca que se haga justicia por la privación ilegal de la vida de Abigail, afirmando que lo que quieren los policías es echarle la culpa a la pareja de su hija.

“Yo José Luis Hay y Hay padre de Abigail Hay Urrutia solo quiero justicia, porque los policías de Salina Cruz mataron a golpes a mi hija y después la ahorcaron, pero ya estaba muerta, a mí me hicieron creer que se ahorcó con sus calzones, pero no lo creí, por un momento entré en shock, pero cuando reaccioné me di cuenta que me mintieron, quieren hacerme que me enfrente a la pareja de mi hija para echarle (sic) la culpa y que la policía se desligue de su culpabilidad, pero no, los policías la asesinaron”, sentenció.

Lo anterior debido a que la autoridad municipal y el Juzgado Cívico Calificador de Salina Cruz han indicado que Hay Urrutia fue aprehendida supuestamente por haber agredido a su pareja sentimental en la vía pública.

Te recomendamos leer:

Hay enfatizó que su desconfianza en la versión que le dan las autoridades acerca de la muerte de la mujer de 30 años se debe a que la celda en la que supuestamente se quitó la vida no tiene ningún lugar para colgarse o suicidarse de la manera en la que lo han asegurado los elementos de seguridad.