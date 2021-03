Abogado de Emma Coronel enfurece e insulta a conductora en vivo (VIDEO)

EEUU.- Jeffrey Lichtman, el abogado que lleva la defensa de Emma Coronel Aispuro, se enojó y dijo malas palabras en vivo a la conductora Satcha Pretto, del programa de Univisión Despierta América.

La molestia nació en una entrevista sobre la situación legal de la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, en la cual se preguntó entre otros temas sobre las hijas de la pareja, el sueldo del litigante y sus razones para defender a narcotraficantes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La discusión

Leer más: Estados Unidos entrega más pruebas en contra de Genaro García Luna

Todo comenzó cuando Pretto cuestionó sobre quien se hace cargo de las infantes, algo que no cayó bien en el profesional que mostró su descontento de inmediato. Sin disimular replicó a la comunicadora si la pregunta era "correcta".

Explicó que los enemigos de su clienta podrían representar un peligro para las menores:

“Dime algo, usted cree que sería mejor para tu audiencia, quizás te puedo dar la dirección en donde están las niñas, ¿es más fácil para ti si te doy la dirección para que tú puedas tener tu historia?", dijo.

A pesar de lo anterior, aseguró que las gemelas están bien, aunque agregó: "Se acaba de sembrar una historia, y ahora está la prensa internacional que la madre de las dos niñas está cooperando contra los funcionarios mexicanos, no quiero ofender a nadie, no te lo voy a decir. No te voy a decir con quién están, seguro que las niñas están bien”.

Ante esto, la presentadora dijo al abogado Lichtman que notó cierto enojo en él, e incluso le preguntó por qué lo estaba. "Tú también eres un poco agresiva preguntándome dónde están las niñas, ellas corren peligro", aseguró el experto en leyes.

¿Qué les pasa a las personas cuyos parientes son acusados de cooperar a las autoridades?", aclaró.

Sueldo

Leer más: Emma Coronel dijo que no le tenía miedo a la cárcel porque no había cometido ningún delito

Más adelante la periodista preguntó a la defensa legal de Coronel Aispuro sobre la modalidad de su salario, “¿Lleva este caso por honorarios o pro bono?”. Sin embargo la respuesta no fue la esperada: “¿A ti te pagan por tu trabajo o pro bono?".

Satcha Pretto insistió en su duda, lo cual solo tensó más el ambiente: “Si es obvio que a ti te pagan, es obvio que a mí me pagan, ¿o tú crees que esto es obra de caridad?", externó.