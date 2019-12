Abogados de Mazatlán: Lamentable que un Guardia Nacional esté involucrado en homicidio

Mazatlán.- “Es lamentable que una institución que recién se creo en el país, por el nuevo cambio de gobierno, tenga ya una mancha tan delicada con un miembro de la Guardia Nacional, acusado de supuesto homicidio doloso”, reaccionó Juliuz Juárez Bonilla, Presidente de la Barra de Abogados de Mazatlán.

Asimismo expresó que por una sola persona, la corporación debe encontrarse llena de este tipo de personas con tendencias agresivas.

Una mala selección

Explicó que para entrar a la Guardia Nacional se tiene que pasar por muchos filtros, pero que los mas importantes son las pruebas psicométricas y las de confianza, por lo que dijo que probablemente el proceso de selección por el personal de la dependencia no se haya realizado de manera eficaz.

“Como ciudadano y creo que también hablo por lo demás, es exigir que se haga una investigación amplia, saber que es lo que realmente pasó y se determine la sentencia para esta persona y sus cómplices, pero esta es tarea de las autoridades, dar la cara e informar la verdad, ser transparentes para que la gente confíe en ellos, los funcionarios de seguridad no se deben cerrar a este tipo de acciones que paralizan no Mazatlán si no a todo el país”, manifestó Juliuz Juárez.

La responsabilidad

Con respecto al tema de no ser culpable de lo que se le acusa el abogado dijo que en seria el organismo interno de la dependencia quien se encargue de juntar las piezas necesarias para determinar la sanción dentro de la institución.

“Desde mi punto de vista sea o no culpable esta persona de lo que se le acusa, porque también hay que determinar el grado de culpabilidad que se le esta dando y ya será el juez indicado de darle la sentencia correspondiente, pero volviendo al tema de la Guardia Nacional, yo como institución no aceptaría de nuevo a una persona de la cual ya se perdió la confianza y que este cuidando los intereses de la sociedad no creo que sea lo correcto mantenerlo dentro”, dijo Juliuz Bonilla.

Por ultimo el presidente de la Barra de Abogados de Mazatlán, invito a la sociedad en general a festejar las ultima fiesta del año de manera responsable y segura.

“No hay que lanzar balas, no hay que jugar con pistolas ni conducir tomado, no es necesario este tipo de acciones y después tener a quien llore por ti, simplemente festeja en compañía de tu familia y disfruta lo mas hermoso que es la vida”, finalizó.