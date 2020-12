Accidentes e incendios amargaron la Navidad a familias en Culiacán

Sinaloa.- Varios incendios y accidentes automovilísticos, los cuales dejaron una persona fallecida y varios lesionados, empañaron los festejos de la tarde y noche del 24 de diciembre y la madrugada de este 25, en Culiacán.

No todo fue alegría y felicidad durante estos festejos de Navidad ya que algunas familias antes de darse el abrazo, o después, sufrieron pérdidas materiales o resultaron lesionados debido a los incendios y accidentes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La tarde-noche del 24 de diciembre

A las 16:00 horas de ayer se registró un accidente tipo choque entre un vehículo y una motocicleta en el bulevar Lola Beltrán y colonia Horizontes, resultó una persona lesionada.

A las 18: 00 horas de ayer ocurrió un choque entre una motocicleta y un vehículo en el Libramiento Norte de Quilá zona conocida como la “curva” allí murió el motociclista.

Antes de las 21:20 horas de ayer se registró un incendio en la colonia Los Mezcales, las llamas provocaron daños materiales en dos viviendas y un bombero, resultó afectado por “golpe de calor”.

A las 21: 30 horas se incendió una bodega en la sindicatura de Aguaruto, en esta caso el fuego fue controlado por el personal que trabajaba en el establecimiento y se desconocen las causas que lo originaron.

A las 22.30 horas los cuerpos de auxilio fueron alertados sobre un incendio en una vivienda en la colonia 5 de Mayo, por fortuna no hubo lesionados.

Fue a las 22: 54 horas cuando se reportó un incendio provocado por pirotecnia en la colonia Alturas del Sur, en el lugar encontraron una bolsa con cohetes, no hubo lesionados.

A las 23: 25 horas se incendió un taller en la colonia Villa del Prado, no hubo lesionados.

La madrugada de este 25 de diciembre

Apenas habían transcurrido los primeros 30 minutos de este 25 cuando se reportó el incendio de árbol en colonia El Barrio, no hubo lesionados.

A la 1: 20 horas se registró el volcamiento e incendio de un vehículo en la colonia 10 de Mayo, al llegar los bomberos la persona ya había salido del auto pero registraba diversas lesiones y quemaduras por lo que tuvo que ser atendido de forma médica.

A la 1:35 horas se reportó al número de emergencias un accidente tipo volcamiento y caída a canal en la colonia Chulavista, el canal no tenía agua, de este percance quedó un lesionado

A las 1: 50 horas se incendió una vivienda en Colonia Providencia el incendio al parecer fue provocado al incendiarse una basura, no hubo lesionados

A las 2: 20 horas se registró un accidente tipo volcamiento, el auto se cayó de un puente en la colonia el Vallado. En este automóvil viajaban tres personas, dos de ellas fueron atendidas en el lugar y una resultó con probables fracturas de costillas

A las 3: 15 horas se registró el incendio de un vehículo en el fraccionamiento Villas del Real, el auto estaba en la calle.

Al momento las autoridades no han reportado lesionados por cohetes.

En el tema de incendios el director de Protección Civil en Sinaloa, Francisco Vega Meza, hace el llamado a la ciudadanía, a revisar bien el cableado de los negocios y establecimientos para revisar que esté bien y que no pueda registrarse algún corto, también pide que en estas fechas Navideñas no se dejen prendidas por varias horas o al irse a dormir las luces del árbol Navideño y llama a conducir con precaución y que si toman no manejen