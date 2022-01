Accidentes viales dejan 108 muertes durante 2021 en Culiacán

Sinaloa.- Mil 129 personas resultaron lesionadas y 108 murieron en accidentes automovilísticos ocurridos en el municipio de Culiacán durante el 2021. El año pasado cerró con un aumento de 26 por ciento en la cifra de accidentes, un 13 por ciento de lesionados y un 15 por ciento de personas fallecidas más que en 2020.

El director de Tránsito, Pánfilo Díaz Juárez, expuso que durante el pasado mes de diciembre 11 personas perdieron la vida en accidentes, el último percance fatal ocurrió el 31 de diciembre y la víctima fue un menor de 13 años, quien fue atropellado en una colonia de esta ciudad capital.

En 2020 murieron 94 personas en hechos de tránsito. Quienes participaron en el mayor número de accidentes en vehículos y motocicletas fueron personas de entre 25 a 35 años. Los adultos mayores fueron el mayor número de víctimas en los atropellamientos.

Recomendaciones

Díaz Juárez llama a la población a que en este año no formen parte de la estadística de personas lesionadas o fallecidas en percances viales. Invita a los padres de jóvenes a hablar con ellos, aconsejarlos sobre si consumen bebidas embriagantes no manejen, que no conduzcan a exceso de velocidad y que respeten los señalamientos viales, esto con el fin de evitar un accidente en el cual puedan salir lastimados o afecten a terceras personas.

A los conductores se les recomienda que si al acudir a una fiesta consumen bebidas embriagantes regresen a casa en un vehículo de alquiler.

“Al ser parte de un accidente viene el sufrimiento después, ya que las personas pueden sufrir desde una fractura o pueden perder la vida”, expuso. Recordó que el año pasado, entre las víctimas fatales hubo niños. Y a causa de los percances viales algunas personas quedaron con alguna discapacidad permanente.

Motocicletas

Durante el año pasado en el municipio de Culiacán se registraron 418 accidentes en los que participaron motocicletas, de los cuales 482 personas resultaron lesionadas y 42 fallecieron: 22 personas perdieron la vida al sufrir el percance vial en Culiacán y el resto en las sindicaturas.

Díaz Juárez considera que se están registrando muchos accidentes de motociclistas porque en la actualidad cualquier persona puede ir a una tienda y con un módico enganche se las dan a crédito. Muchos de los que compran estas unidades ya sea para dirigirse a trabajar por ser más económica que un vehículo, no son lo suficientemente precavidos o no saben conducirlas de manera correcta, por lo que lamentablemente se accidentan.